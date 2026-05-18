Επέστρεψε στην Αθήνα ο Ακύλας μετά την επιτυχημένη του παρουσία στη Eurovision 2026, όπου κατετάγη στη 10η θέση της τελικής βαθμολογίας με 220 βαθμούς. Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, ο Έλληνας εκπρόσωπος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και ευχαρίστησε θερμά τους υποστηρικτές του για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην προσπάθειά του με το κομμάτι «Ferto».

«Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», δήλωσε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μετά τον τελικό ένιωσε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ακύλας στάθηκε ιδιαίτερα στη δουλειά της ελληνικής αποστολής και ευχαρίστησε δημόσια τον Φωκάς Ευαγγελινός, την ΕΡΤ και όλους τους συνεργάτες του. «Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά», είπε.

Επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν ένιωσε πίεση από τις προσδοκίες για νίκη.

«Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό», τόνισε.

Σύμφωνα με την παράδοση της Eurovision, ο επόμενος διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλγαρία μετά τη νίκη της Dara.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

