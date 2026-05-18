Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα διπλό πάρτι γενεθλίων, χαρίζοντας στους φίλους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι.

Το γνωστό μοντέλο είχε τα γενέθλιά του την Τετάρτη 13 Μαΐου και η δημοφιλής τραγουδίστρια μόλις μία ημέρα μετά, την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Λόγω της κοντινής ημερομηνίας, το απόγευμα της Κυριακής διοργάνωσαν μια κοινή, λαμπερή γιορτή για να υποδεχτούν τη νέα τους χρονιά μαζί με την παρέα τους. Το ραντεβού δόθηκε σε έναν εντυπωσιακά διαμορφωμένο χώρο με έντονη εορταστική ατμόσφαιρα. Εκεί, οι καλεσμένοι απόλαυσαν εκλεκτές γεύσεις, διασκέδασαν με ξεσηκωτική μουσική και χόρεψαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σε ένα απόλυτα χαλαρό και ζεστό κλίμα.

Σε μία από τις αναρτήσεις στα social media, το ζευγάρι εμφανίζεται ιδιαίτερα εκδηλωτικό, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί λίγο πριν σβήσουν τις τούρτες των γενεθλίων τους.

