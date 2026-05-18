Στο Άγιον Όρος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Άρης Σερβετάλης, ακολουθώντας πιστά το αυστηρό και απαιτητικό καθημερινό τυπικό των μοναχών. Η εμφάνιση του δημοφιλούς ηθοποιού έχει αλλάξει ριζικά, με την εικόνα του να είναι πλέον σχεδόν ασύλληπτη. Η κίνησή του αυτή, πέρα από τη βαθιά του θρησκευτική πίστη, αποτελεί μέρος μιας εντατικής βιωματικής προετοιμασίας.

Ο καλλιτέχνης πρόκειται να ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή στη νέα, πολυαναμενόμενη θρησκευτική-βιογραφική σειρά του MEGA.

Σε φωτογραφίες που μοιράστηκε η εκπομπή Weekend Live βλέπουμε για πρώτη φορά τον Άρη Σερβετάλη με μακρύ μούσι και ράσα παπά μέσα στο μοναστήρι, με την εικόνα του να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που είχαμε μέχρι στιγμής συνηθίσει.

Ο Ανδρέας Καραγιάννης, μιλώντας με την εκπομπή, είπε χαρακτηριστικά: «Είδαμε εικόνες του αγαπημένου ηθοποιού ο οποίος είναι τις τελευταίες ημέρες στο περιβόλι της Παναγιάς, βρίσκεται εκεί αρκετά συχνά για προσκύνημα αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πήγε στην Ιερά Μονή με σκοπό να γυρίσει γυρίσματα με τη νέα σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί αναφορικά με τον βίο του Αγίου Ιωσήφ.»

«Να πούμε ότι από το 2021 που γυρίστηκε η τελευταία του ταινία Άγιος Νεκτάριος όπου και εκεί πήγε και έμεινε τουλάχιστον 1 μήνα στο Άγιον Όρος όπου εκεί ουσιαστικά θέλει να βιώσει και ο ίδιος πώς είναι το τυπικό, πώς είναι ακολουθίες, συμμετέχει σε 8ωρες αγρυπνίες. Ο Άρης Σερβετάλης βοηθάει στην τράπεζα, ακολουθεί κατά γράμμα το τυπικό των μοναχών ώστε να μπορέσει και ο ίδιος να ενσαρκώσει στην οθόνη το έργο το οποίο του ανατίθεται κάθε φορά. Ουσιαστικά είναι ένας κόντρα ρόλος από αυτό που έχουμε συνηθίσει, είναι ένα θρησκευτικό – ιστορικό concept.

Ο ίδιος έχει ομολογήσει την στροφή του στην ορθόδοξη πίστη. Είναι πνευματικό παιδί του Γέροντα Εφράιμ και αυτό έχει ομολογήσει ο ίδιος πόσο τον έχει βοηθήσει στη ζωή του. Η ζωή του ταυτίζεται πλήρως με την εκκλησία, ο τρόπος ο οποίος δρα και επικοινωνεί και το πώς στηρίζει τον μονασμό και τους ιερείς ουσιαστικά έχει αλλάξει πλήρως πώς βλέπει τα πράγματα. Ο ίδιος δεν δίνει σχόλια που υπάρχουν ανά καιρούς στη δημόσια σφαίρα. Είναι πολύ αυστηρό το τυπικό που ακολουθεί στη ζωή του αλλά και στο Άγιον Όρος. Δεν του “χαρίζονται” επειδή είναι ουσιαστικό ένας γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός , όπως όλοι οι άλλοι συμμετέχει στις ακολουθίες χωρίς καμία διάκριση» αποκάλυψε ο Ανδρέας Καραγιάννης.

Η νέα σειρά του MEGA

Η σειρά «Άγιος Ιωσήφ», αφιερωμένη στην ζωή του Άγιου Ιωσήφ του Ησυχαστή, έρχεται στις οθόνες μας από το MEGA την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με σκοπό να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον βίο του Αγίου και τις σημαντικές προσωπικότητες που άφησαν ένα ισχυρό αποτύπωμα στην πορεία της Ορθοδοξίας.

Το MEGA, μέσα από μία παραγωγή που υπόσχεται να εμπνεύσει και να συγκινήσει, μετά την πολύ επιτυχημένη σειρά «Ο Άγιος Παΐσιος», επιστρέφει δυναμικά με τους βίους Αγίων και τον «Άγιο Ιωσήφ». Τα γυρίσματα της σειράς θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται μετά το Πάσχα, με την πρεμιέρα να αναμένεται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

