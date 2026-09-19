Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε η Στέλλα Πάσσαρη μαζί με την παρέα της, με αφορμή τα 33α γενέθλιά της. Η ίδια γιόρτασε την χθεσινή βραδιά στην Πύλη Αξιού, όπου εκεί τραγούδησαν ο Νίκος Βέρτης και η Lila.

Ανάμεσά στα αγαπημένα της πρόσωπα, ήταν και η Ιωάννα Τούνη, με την οποία πλέον τους συνδέει μια μακρόχρονη φιλία, μοιράζοντας αρκετές κοινές τους στιγμές στα social media.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη στενή της φίλη, γράφοντας σε ένα από τα stories της: «Χρόνια πολλά στον πιο ξεχωριστό άνθρωπο της ζωής μου!». Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, για τη Στέλλα είχαν ετοιμαστεί δύο ιδιαίτερες τούρτες.

Η μία ήταν μαύρη και έγραφε με χιούμορ «33… Really?», ενώ η δεύτερη, σε λευκές αποχρώσεις και με μαύρες λεπτομέρειες, έκρυβε μια πολύ πιο προσωπική πινελιά. Πάνω στην εντυπωσιακή τούρτα είχαν τοποθετηθεί οι αριθμοί «33», αλλά και μικρές φωτογραφίες από ξεχωριστές στιγμές της εορτάζουσας με αγαπημένα της πρόσωπα. Μία από αυτές ήταν και το σχετικά πρόσφατο ταξίδι που έκαναν στις Μαλδίβες.

Η Στέλλα Πάσσαρη το χάρηκε στο έπακρον, ενώ βλέπουμε σε ένα από τα stories της Ιωάννας Τούνη, να της πετάνε και λουλούδια στο κεφάλι της.

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