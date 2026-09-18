Σε κάθε δική σου τρέλα είμαι εκεί (συνήθως έτσι γίνεται). Σε κάθε δική μου, είσαι εσύ. Και τελικά νομίζω πως αυτό είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να σταματάμε ποτέ να προχωράμε. Μαζί».

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έχουν αποκτήσει μαζί δυο παιδιά, τον Φίλιππο και τη μικρή Καλλιόπη.

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