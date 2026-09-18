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Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τα 15 χρόνια κοινής πορείας τους, με τη σύζυγο του γνωστού μοντέλου να προχωρά σε μια τρυφερή εξομολόγηση για τη σχέση τους και όσα έχουν καταφέρει μαζί στην κοινή τους διαδρομή.
Πιο συγκεκριμένα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, η Ραφαέλα Ψαρρού ανέφερε: «Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και κάπως συγκινούμαι. 15 χρόνια μαζί και συνέχεια κάνουμε καινούργια πράγματα, βρίσκουμε νέες τρέλες, αλλάζουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε… μαζί.
Σε κάθε δική σου τρέλα είμαι εκεί (συνήθως έτσι γίνεται). Σε κάθε δική μου, είσαι εσύ. Και τελικά νομίζω πως αυτό είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να σταματάμε ποτέ να προχωράμε. Μαζί».
Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έχουν αποκτήσει μαζί δυο παιδιά, τον Φίλιππο και τη μικρή Καλλιόπη.
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