Γιώργος Μαζωνάκης: Τι ετοίμαζε να κάνει λίγο πριν τον ξαφνικό θάνατό του;

Όταν ένας καλλιτέχνης έχει διαγράψει μια πορεία μεγαλύτερη των τριών δεκαετιών, μετά τον θάνατό του είναι σχεδόν αναπόφευκτο το βλέμμα να στρέφεται σε όσα άφησε πίσω του. Στα τραγούδια που σημάδεψαν εποχές, στις μεγάλες πίστες, στις συναυλίες, στις συνεργασίες και στις στιγμές που διαμόρφωσαν τη δημόσια εικόνα του. Ωστόσο, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Εκείνη που δεν αφορά όσα πρόλαβε να κάνει, αλλά όσα είχε ήδη σχεδιάσει και δεν πρόλαβε να ζήσει.

Γιατί όταν έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, δεν βρισκόταν σε μια περίοδο κατά την οποία έκλεινε εκκρεμότητες ή προετοιμαζόταν να απομακρυνθεί από τα φώτα. Συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Η ατζέντα του ήταν γεμάτη και μπροστά του υπήρχαν μια μεγάλη επετειακή συναυλία, η επιστροφή του στο «The Voice», ένα νέο κεφάλαιο στη νυχτερινή Αθήνα, καινούργια μουσική και μια συνεργασία με φιλοδοξίες που έφταναν μέχρι τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Το επόμενο κεφάλαιο είχε ήδη σχεδιαστεί. Όμως, ο ίδιος δεν πρόλαβε να το γράψει.

Μόλις έντεκα ημέρες χώριζαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από ένα από τα σημαντικότερα επαγγελματικά ραντεβού της χρονιάς του. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να ανέβει στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων για τη συναυλία «33 χρόνια από το Α έως το Ω», μία βραδιά που είχε σχεδιαστεί όχι απλώς ως ακόμη ένα live, αλλά ως μία μεγάλη αναδρομή σε ολόκληρη την καριέρα του. Τρεις και πλέον δεκαετίες μουσικής θα περνούσαν ξανά από τη σκηνή, μέσα από τραγούδια διαφορετικών περιόδων, μεγάλες επιτυχίες και προσκεκλημένους, ενώ ο ίδιος θα είχε την ευκαιρία να γιορτάσει μαζί με το κοινό μία διαδρομή που είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και παρέμενε ζωντανή μέχρι το 2026. Η συναυλία της Αθήνας θα ερχόταν λίγους μήνες μετά τη μεγάλη εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο, όπου περισσότεροι από 10.000 θεατές είχαν βρεθεί μπροστά του και όπου είχε παρουσιάσει ζωντανά και τις «Επιπτώσεις», το νέο τότε τραγούδι του.

Μετά τον θάνατό του, μια λεπτομέρεια γύρω από τη συγκεκριμένη συναυλία απέκτησε αναπόφευκτα έναν εντελώς διαφορετικό συμβολισμό. Η τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram αφορούσε ακριβώς το ραντεβού της 20ής Σεπτεμβρίου. Πάνω στην αφίσα της συναυλίας είχε γράψει «Γιώργοοο βγαίνεις…», σαν ένα προσωπικό σύνθημα λίγο πριν από την επιστροφή του στη σκηνή. Τελικά, εκείνη η στιγμή δεν ήρθε ποτέ. Η συναυλία ακυρώθηκε οριστικά και στις 16 Σεπτεμβρίου η Live2 Entertainment γνωστοποίησε ότι δεν θα μετατρεπόταν άμεσα ούτε σε συναυλία-αφιέρωμα, καθώς μία τέτοια παραγωγή θα απαιτούσε διαφορετική προετοιμασία και χρόνο, ενώ δρομολογήθηκε και η επιστροφή των χρημάτων για τα εισιτήρια. Η 20ή Σεπτεμβρίου, που επρόκειτο να είναι μία ημέρα γιορτής για τα 33 χρόνια του στη μουσική, μετατράπηκε έτσι στην ημερομηνία ενός μεγάλου ραντεβού που έμεινε για πάντα ανεκπλήρωτο.

Την ίδια περίοδο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη κλείσει και το επόμενο τηλεοπτικό του κεφάλαιο. Από τις 17 Ιουλίου ο ΣΚΑΪ είχε ανακοινώσει επισήμως τους coaches της 12ης σεζόν του «The Voice of Greece», με τον ίδιο να βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κριτική επιτροπή μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου και με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση. Η παρουσία του στο μουσικό talent show είχε πλέον εξελιχθεί σε ένα ακόμη σταθερό κομμάτι της τηλεοπτικής του εικόνας και όλα ήταν έτοιμα ώστε να επιστρέψει στην κόκκινη καρέκλα του για μία ολόκληρη νέα σεζόν.

Τα πρώτα γυρίσματα των Blind Auditions είχαν προγραμματιστεί για τα μέσα Σεπτεμβρίου, με την έναρξή τους να τοποθετείται στις 17 του μήνα. Μόλις οκτώ ημέρες, δηλαδή, μετά τον θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα έπρεπε υπό φυσιολογικές συνθήκες να βρίσκεται ξανά στο πλατό, να ακούει τους νέους διαγωνιζόμενους και να διεκδικεί τις φωνές που θα επέλεγε για την ομάδα του. Η ξαφνική απώλειά του ανάγκασε τον σταθμό και την παραγωγή να ανατρέψουν έναν προγραμματισμό που είχε ήδη κλειδώσει. Ταυτόχρονα, όμως, η συγκεκριμένη συμφωνία αποτυπώνει και κάτι σημαντικό για το πού βρισκόταν επαγγελματικά λίγο πριν φύγει από τη ζωή: η τηλεοπτική του παρουσία για τη νέα σεζόν ήταν ήδη εξασφαλισμένη και ο ίδιος παρέμενε ενεργό κομμάτι ενός από τα μεγαλύτερα ψυχαγωγικά projects της ελληνικής τηλεόρασης.

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