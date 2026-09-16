Μία ακόμη αποκάλυψη φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Ζούγκλα», που είναι απόλυτα σχετική με τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, την ώρα που ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση από την γιατρό Ιωάννα Γάκα, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Ο σύζυγος της Ιωάννας Γάκα, ο παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αποχώρησε από το εστιατόριο στο Κολωνάκι όπου βρισκόταν και προσήλθε στο ιδιωτικό ιατρείο του όπου εξέτασε ασθενή του και του έγραψε παραπεμπτικό για εξέταση κολονοσκόπησης με λήψη βιοψιών στις 16:05:57, όπως φαίνεται ευκρινώς στην ακόλουθη εικόνα. ( σ.σ. για ευνόητους λόγους όλα τα στοιχεία του ασθενούς έχουν θολωθεί).

Όπως γίνεται κατανοητό λοιπόν, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε υποστεί ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, είχε ήδη τραβήξει φωτογραφία τον καλλιτέχνη ενώ εκείνος βρισκόταν ήδη ξαπλωμένος χωρίς τις αισθήσεις του, ο συζυγός της, ιατρός παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αντί να προστρέξει δίπλα στον τραγουδιστή και να τον συνδράμει ιατρικά, έγραφε το παραπεμπτικό κολονοσκόπησης στον δικό του ασθενή. Προφανώς λοιπόν, δεν είχε ειδοποιηθεί για το σοβαρότατο συμβάν από τη σύζυγό του.

Παράλληλα στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας, βρίσκεται το συγκεκριμένο παραπεμπτικό, για το οποίο εξετάζεται η πιθανή προσπάθεια αποπροσανατολισμού των ερευνών και δημιουργίας άλλοθι για τον ίδιο τον γιατρό. Άλλωστε στην αρχική του κατάθεση ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχε υποστηρίξει ότι προσήλθε στο ιατρείο του λίγα λεπτά πριν τις 16:00, προκειμένου να εξετάσει ασθενείς του που είχαν ραντεβού. Ωστόσο ο ο γιατρός εθεάθη να αποχωρεί από το εστιατόριο στις 14:43 μιλώντας στο τηλέφωνο και επιταχύνοντας το βήμα του, προφανώς για να επιστρέψει στο ιατρείο του στην Καρνεάδου 11.

Το χρονικό από την είσοδο του Μαζωνάκη στην Καρνεάδου, μέχρι την αναγγελία του θανάτου του στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την πόρτα της κλινικής και συγκεκριμένα στις 13:55. Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος ιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν σε κοντινό εστιατόριο στο Κολωνάκι. Η κάμερα τον καταγράφει στις 13:59. Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14, ενώ μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 14:43 ο γιατρός εθεάθη να αποχωρεί από το εστιατόριο μιλώντας στο τηλέφωνο και επιταχύνοντας το βήμα του.

Στις 14:45 καταγράφεται ένα από τα πλέον επίμαχα ευρήματα της έρευνας, καθώς η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, τράβηξε φωτογραφία τον καλλιτέχνη ενώ εκείνος βρισκόταν ήδη ξαπλωμένος χωρίς τις αισθήσεις του. Ένα ντοκουμέντο που στη συνέχεια διαγράφηκε από τη συσκευή της. Η φωτογραφία αυτή αποστέλλεται στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα επιστρέφει εσπευσμένα στο ιατρείο, από το εστιατόριο του Κολωνακίου.

Λίγα λεπτά μετά, στις 14:57, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σταμάτησε τη λειτουργία του.

Ακολούθησε μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση μιας ώρας και 24 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ στις 16:21. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά, δηλαδή στις 16:24 και παρέλαβαν τον τραγουδιστή χωρίς αισθήσεις για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου στις 17:40 αναγγέλθηκε επίσημα ο θάνατός του.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης το ίδιο βράδυ (9/9), οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν από το κινητό τη διαγραφείσα φωτογραφία, η οποία αποτελεί πλέον κομβικό στοιχείο της δικογραφίας. Οι κατηγορούμενοι άρχισαν να δίνουν κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης στις 19:45.

Εργαζόμενοι ΕΚΑΒ κατά των γιατρών του Κολωνακίου – «Αμετανόητοι άνθρωποι, δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή»

Σκληρή ήταν η απάντηση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στους δύο γιατρούς του Κολωνακίου, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Ιωάννα Γάκα επέρριψε ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ κατά την απολογία της, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σχετική απαντητική ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ.

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στην ζωή τον εκλιπόντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα», σημειώνεται στην ανακοίνωση των εργαζόμενων του ΕΚΑΒ.

Μαθιόπουλος: «Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο τρία λεπτά μετά την κλήση»

«Οι διασώστες τήρησαν το πρωτόκολλο. Έφτασαν στο σημείο σε 3-4 λεπτά μετά την κλήση που δέχθηκαν», σημείωσε ο πρόεδρος Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

«Ρίχνουν τις ευθύνες στους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο. Εμείς δεν πάμε στο εκάστοτε σημείο όπου έπαθε ανακοπή ένας ασθενής απλά για να τον μεταφέρουμε, γιατί αν έχει μια ελπίδα να αναταχθεί είναι εκείνες τις στιγμές», πρόσθεσε ο κ. Μαθιόπουλος.

Οι ισχυρισμοί της Ιωάννας Γάκα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, υποστήριξε ότι η καρδιακή ανακοπή σημειώθηκε στις 16:15 και ότι η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, ενώ ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε δόλος.

Παράλληλα, φέρεται για πρώτη φορά, να παραδέχθηκε ότι είχε ξεκινήσει η ιατρική πράξη – παρότι στην αρχική της κατάθεση ισχυριζόταν το αντίθετο – υπολογίζοντας τη διάρκειά της στα 43 λεπτά, ενώ υποστήριξε ότι τα alarm του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης ειδοποιούσαν για σπασμένη φλέβα στο χέρι του Μαζωνάκη και όχι για ανακοπή.

Παράλληλα, το ανδρόγυνο των γιατρών, επιχείρησε να επιρρίψει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, με τον ισχυρισμό ότι οι διασώστες έφτασαν στις 16:26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί σε καρέκλα, να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ μέχρι να εισέλθει στο ασθενοφόρο και έτσι να χαθεί πολύτιμος χρόνος.