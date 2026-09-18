Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η απίστευτη στιγμή σε εστιατόριο στο Μαϊάμι – «Μην με αγγίζεις!»

Ο Έλληνας αστέρας του NBA βρισκόταν σε εστιατόριο μαζί με μέλη της οικογένειάς του και στενούς φίλους, όταν ένας άνδρας πλησίασε στο τραπέζι του και απαίτησε μάλλον κάτι ασυνήθιστο.

Πρόκειται για τον Aris Yeager, γνωστό στα social media ως «The European Kid», ο οποίος έχει περίπου 1,4 εκατομμύρια followers στο Instagram. Ο ίδιος προσποιήθηκε ότι είχε κάνει κράτηση στο συγκεκριμένο τραπέζι, μάλιστα υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, David Grutman, του είχε υποσχεθεί τη θέση.

Αρχικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ τα πράγματα έγιναν πιο έντονα όταν ο Aris Yeager ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του και του ζήτησε να μετακινηθεί σε άλλο τραπέζι.

Η αντίδραση του Γιάννη ήταν άμεση. «Μην με αγγίζεις. Security!», είπε, ζητώντας για λίγο την παρέμβαση της ασφάλειας. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε, η ένταση δεν κράτησε για πολύ. Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε πως ο Aris Yeager έχει ελληνικές ρίζες και το κλίμα μεταξύ τους άλλαξε εντελώς. Ο Γιάννης και η παρέα του ενθουσιάστηκαν και τον κάλεσαν τελικά να καθίσει μαζί τους ενώ το σκηνικό που είχε ξεκινήσει με αμηχανία μετατράπηκε σε μια ιδιαίτερα χαλαρή στιγμή.

Το αν επρόκειτο εξαρχής για ένα οργανωμένο χιουμοριστικό βίντεο ή αν η αρχική αντίδραση του Γιάννη ήταν αυθόρμητη δεν είναι ξεκάθαρο. Πάντως, η εξέλιξη του περιστατικού έδειξε πως όποια κι αν ήταν η πρόθεση, η βραδιά ολοκληρώθηκε σε πολύ διαφορετικό κλίμα από εκείνο με το οποίο ξεκίνησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aris Yeager (@theeuropeankid)

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