Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Aπό το πρωί της Παρασκευής και έπειτα από εντολή των αστυνομικών Αρχών η ομάδα «Anubis Coldcase K9 Team», ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαίου από την περιοχή της Αρτέμιδας.

Την πληροφορία ότι αποφασίστηκε η εμπλοκή της ειδικής αυτής ομάδας με τα εκπαιδευμένα Μαλινουά μετέδωσε το Zougla.gr πριν από λίγες ώρες.

Οι έρευνες για τη μυστηριώδη αυτή εξαφάνιση εισέρχονται σε νέα φάση έπειτα και από τα τελευταία δεδομένα που προέκυψαν.

Η «Αnubis» η οποία διαθέτει έμπειρους χειριστές και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους εντοπισμού αγνοουμένων, νεκρών, ανθρωπίνων υπολειμμάτων και βιολογικού υλικού, αναπτύχθηκε αρχικά στο Άλσος Γαλατσίου, εκεί δηλαδή που βρέθηκε κομμένο σε λωρίδες το διαβατήριο της 50χρονης.

Υπό την εποπτεία των αστυνομικών Αρχών, ξεκίνησε να ερευνά την ευρύτερη περιοχή με ειδικό συνεργείο εντοπισμού πειστηρίων, το οποίο αποτελείται από έμπειρους χειριστές – συνοδούς σκύλων, καθώς και ομάδες εντοπισμού και περισυλλογής ευρημάτων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο, με το προσωπικό της ομάδας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες.

Δεδομένου της συγκεκριμένης συνεργασίας και των στοιχείων που αναζητά η ομάδα αυτή, όπως έχει ήδη γίνει στο παρελθόν σε υποθέσεις που συμμετείχε, δεν αποκλείεται να δούμε τις έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή. Για την ώρα οι δύο πλευρές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, επιλέγοντας τους χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις τοποθετήσεις και περιορίζοντας την πληροφόρηση αυστηρά στο πλαίσιο της τυπικής ενημέρωσης προς όσους θεμελιώνουν έννομο συμφέρον. Η στάση αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια λεπτή διαδικασία, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη συνολική έκβαση της υπόθεσης. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει αυτούς τους τέσσερις μήνες που η 50χρονη δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Yπενθυμίζεται πως εκτός από το διαβατήριό της 50χρονης έχει εντοπιστεί το κινητό της τηλέφωνο ενώ έχουν χαρτογραφηθεί σημεία που η συσκευή έδωσε στίγμα.

Σημειώνεται πως ο σύζυγος της Γιου Τινκγ, Βασίλης Καραβασίλης μέσω του συνηγόρου του έχει καταθέσει καταθέσει μήνυση για αρπαγή και δολοφονία της γυναίκας του, έχοντας υποστηρίξει ανοιχτά στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Yπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες πριν κατατεθεί η μήνυση σε αποκαλυπτική συνέντευξή του στο Zougla.gr, ο σύζυγος της Γιου Τινγκ είχε ρίξει φως στις «γκρίζες» ζώνες των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της συζύγου του.

Όπως προέκυψε, η 50χρονη δεν εργαζόταν μόνο ως μεταφράστρια, αλλά είχε αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συζήτησης ο Βασίλης Καραβασίλης είχε αναφερθεί και σε εμπλοκή της συζύγου του σε υπόθεση αγοραπωλησίας κεντρικού πρατηρίου καυσίμων. Όπως υποστήριξε είχε αναλάβει τη διαχείριση βενζινάδικου προκειμένου να διευκολύνει Κινέζο επενδυτή. Ο σύζυγός της ξεκαθάρισε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή αντίθετος με την εμπλοκή της στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις.

Η συνέντευξη που έδωσε ο σύζυγος της Γιου Τινγκ στο Ζougla.gr: