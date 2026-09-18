Με πρωταγωνιστή και MVP τον Ντόντα Χολ και εκτελεστή τον Εβάν Φουρνιέ στα κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου Euroleague Super Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ακόμη και στο -11, όμως ανέτρεψαν την κατάσταση και θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο (19/9, 20:00) τον νικητή της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης-Ντουμπάι.

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