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Με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο θέλησε η Αθηνά Μαξίμου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την είδηση του θανάτου του.

Η ηθοποιός επέλεξε να εκφράσει τη θλίψη της μέσα από τη μουσική και τον χορό, αντί για ένα μακροσκελές μήνυμα.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο χορεύει υπό τους ήχους του τραγουδιού «Να περνάς», μιας από τις γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συνοδεύοντας το βίντεο, η Αθηνά Μαξίμου έκανε έναν συμβολικό παραλληλισμό με τον «Μικρό Πρίγκιπα» του Antoine de Saint-Exupéry, γράφοντας στη λεζάντα:

«Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του… κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν…».

Govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Στενός φίλος του αποκαλύπτει – «Δεν είχε κάνει διαθήκη, έλεγε “εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας”»