Μια όμορφη απόδραση στη Λισαβόνα πραγματοποίησε πρόσφατα η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, απολαμβάνοντας τις βόλτες και τις εικόνες της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι της, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στις εικόνες, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ποζάρει σε διάφορα σημεία της πόλης, αποτυπώνοντας με τον δικό της τρόπο την ατμόσφαιρα και την ξεχωριστή αισθητική της Λισαβόνας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, μάλιστα, αναφέρθηκε στις μικρές εικόνες και στιγμές που κράτησε από το ταξίδι, σημειώνοντας πως θα αποτελέσουν όμορφες αναμνήσεις στην καθημερινότητά της.

«Το ταξίδι στη Λισαβόνα όπως και κάθε ταξίδι, μου άφησε πάλι ένα κάρο στιγμές να γεμίζουν την κάθε μου μέρα με αναμνήσεις. Ένα κίτρινο τραμ που κατεβαίνει αργά τις κατηφόρες, στριμώχνεται ανάμεσα στα παλιά σπίτια και μοιάζει κάθε τόσο να ξεπηδά από μια άλλη εποχή. Τα μπαλκόνια με τα ρούχα να στεγνώνουν στον αέρα. Τις γυαλισμένες πέτρες της παλιά πόλης από τα βήματα ανθρώπων», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

View this post on Instagram A post shared by Eleonora Zouganeli (@elzouganeli)

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