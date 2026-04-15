Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποχώρησε από την εκπομπή «Happy Day», μόλις πληροφορήθηκε ότι ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Η δημοσιογράφος βρισκόταν το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στον αέρα της εκπομπής, όταν πληροφορήθηκε το περιστατικό. Η ίδια αποχώρησε άμεσα από το στούντιο, χωρίς να γίνει ζωντανά κάποια σχετική αναφορά, ενώ τη θέση της στο πάνελ κάλυψε η Όλγα Λαφαζάνη.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

govastiletto.gr – Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: «Από την αρχή έχει κρατήσει τα προσχήματα, αλλά το Σάββατο βγήκε με το baby doll»