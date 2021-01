Άνοιγμα των καταστημάτων στις 11 Ιανουαρίου εάν και εφόσον

Ανοίγει και πάλι το λιανεμπόριο στις 11 Ιανουαρίου μαζί με τα σχολεία, καθώς επανέρχεται το click away μία εβδομάδα μετά το αυστηρότερο lockdown express που βρίσκεται σε ισχύ από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου. Όπως είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες, στόχος της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει εκτός από το click away και το click in shop δηλαδή, να μπορεί ο πελάτης να μπαίνει στο μαγαζί για να κάνει τις αγορές του.

Επίσης, από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα λειτουργήσουν και τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία. Τα επιδημιολογικά στοιχεία της χώρας θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις, συνεπώς και τη λειτουργία της αγοράς. Ήδη το σχέδιο εφαρμογής του click in shop προετοιμάζεται αυτή την περίοδο έτσι ώστε να λειτουργήσει πιθανότατα μετά τις 15 Ιανουαρίου, εάν δεν έχουμε αρνητικό αριθμό κρουσμάτων.

Ανοίγουν σε δύο φάσεις τα καταστήματα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, εάν η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα είναι σχετικά καλή, τότε σε πρώτη φάση θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη εντός, αλλά με τηλεφωνικές ή διαδικτυακές παραγγελίες. Ο πελάτης θα παραλαμβάνει το προϊόν έξω από το κατάστημα και χωρίς δοκιμή του και έπειτα από ραντεβού, όπως λειτούργησε τη γιορτινή περίοδο.

Μετά τις 15 Ιανουαρίου πιθανότατα να ανοίξει συνολικά το λιανεμπόριο με φυσική παρουσία των πελατών, αλλά μόνο με προκαθορισμένη επίσκεψη και υπό τους αυστηρούς περιορισμούς της τήρησης φυσικών αποστάσεων.

Με το click in shop ο καταναλωτής θα μπορεί να κλείνει τηλεφωνικά ή διαδικτυακά ραντεβού για την επίσκεψή του στο κατάστημα σε προκαθορισμένη ώρα, να διαλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει εκεί, να το δοκιμάζει εφόσον επιθυμεί και να το πληρώνει εντός του καταστήματος. Οπωσδήποτε θα ισχύει η υποχρέωση αποστολής μηνύματος με το ραντεβού από το κατάστημα προκειμένου να μπορέσει να μεταβεί εκεί ο καταναλωτής.

Με sms για ψώνια

Υποχρεωτική θα είναι η αποστολή sms στο 13033, με την ένδειξη 2 για να κάνετε τις αγορές σας. Τα μέτρα θα πρέπει να τηρούνται και εντός των καταστημάτων, με τη χρήση μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων. Σε κάθε κατάστημα θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα έως 4 πελάτες ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. Στις μεγαλύτερες αλυσίδες και στις επιχειρήσεις shop in a shop ο αριθμός των ατόμων θα είναι μεγαλύτερος, ωστόσο θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να υπάρχει απόσταση.

Μείζον ζήτημα είναι να επέλθει μία σχετική ομαλοποίηση της αγοράς έστω και με την προκαθορισμένη επίσκεψη σε καταστήματα προκειμένου κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μη χάσουν και την περίοδο των εκπτώσεων μετά τη χαμένη για τους περισσότερους εορταστική περίοδο.

Την εφαρμογή της μεθόδου του click in shop είχε ζητήσει ήδη από την αρχή του δεύτερου lockdown και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, προκειμένου να μη χαθεί η περίοδος των εκπτώσεων και επέλθουν λουκέτα και απώλειες θέσεων εργασίας κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις.

Κι αυτό γιατί η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του click away λόγω έλλειψης τεχνικών υποδομών όπως τα e-shop, γεγονός που αποτυπώθηκε και στον τζίρο των εορτών, το 80% του οποίου έκαναν 150-200 μεγάλες αλυσίδες.