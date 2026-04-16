Μήνυμα επανεκκίνησης για τη γουνοποιία έστειλε, με την έναρξη της 51ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας σήμερα στην Καστοριά, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών της πόλης «Ο Προφήτης Ηλίας», Άκης Τσούκας, ο οποίος μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπογράμμισε ότι «μετά από μια δύσκολη δεκαετία η μηχανή άρχισε και πάλι να δουλεύει», με τον κλάδο να επιχειρεί σταδιακά να επανακτήσει ρυθμό μετά την ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά του 2025.

Την ίδια ώρα, τα μηνύματα από την αγορά δείχνουν αισθητή βελτίωση στην εμπορική δραστηριότητα ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, τάση που, όπως σημείωσε, συνεχίστηκε και στο Α’ τρίμηνο του 2026.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την ανάκαμψη διαδραματίζει το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς, που -σύμφωνα με τον ίδιο- λειτουργεί ως «φιλί της ζωής» για τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταθεροποίηση της ζήτησης στην επόμενη περίοδο.

Διεθνής δυναμική με 100 εκθέτες και εκατοντάδες επισκέπτες

Η 51η Διεθνής Έκθεση Γούνας στην Καστοριά, που άνοιξε τις πόρτες της σήμερα, και θα διαρκέσει μέχρι τις 19/4, φιλοξενεί φέτος περίπου 100 εκθέτες, ενώ αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες εμπορικούς επισκέπτες από τουλάχιστον 40 χώρες, με βάση τα πρώτα μηνύματα. Πέρυσι, η διοργάνωση είχε συγκεντρώσει περίπου 500 επισκέπτες από 43 χώρες, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή διεθνή της παρουσία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», οι εκθεσιακοί χώροι είχαν σχεδόν πλήρη κάλυψη ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ έντονη κινητικότητα καταγράφεται και στην τοπική οικονομία, με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής, λόγω της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη συμμετοχή ξένων εκθετών ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης, δημιουργώντας παράλληλα ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν να επανατοποθετηθούν σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά.

Παρά τη δύσκολη εικόνα που κατέγραψε ο κλάδος το 2025, καταγράφονται από τον Δεκέμβριο σημάδια σταδιακής ανάκαμψης, τάση που συνεχίζεται και μέσα στο 2026. Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τον κ. Τσούκα, διαδραματίζει το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς, ενώ σημαντικοί εξαγωγικοί προορισμοί παραμένουν η Νότια Κορέα και η Ρωσία.

Από 2.000 επιχειρήσεις σε 600 – «Έλλειμμα» εργατών με τουλάχιστον 300 κενές θέσεις

Σημαντική παραμένει η πίεση στον κλάδο, καθώς, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσούκας, οι επιχειρήσεις από περίπου 2.000 το 2019 σε Καστοριά και Βόιο, έχουν περιοριστεί σήμερα σε περίπου 600.

Η παραγωγική δραστηριότητα της μεταποίησης, αντιστοιχεί, σήμερα, περίπου στο 50% του τζίρου του 2018, που ανερχόταν σε 108 εκατ. ευρώ, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν απορροφηθεί από τον τουρισμό ή έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία και σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.

Κομβικό ζήτημα για τον κλάδο, παραμένει, σύμφωνα με τον ίδιο, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, με περίπου 300 κενές θέσεις εργασίας να παραμένουν ακάλυπτες. «Ψάχνουμε εργάτες και δεν βρίσκουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση εργαζομένων είναι η σταθερή απασχόληση και η προσαρμογή των αμοιβών στην τεχνική φύση του επαγγέλματος, ώστε να περιοριστεί η εποχικότητα.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Για τους ανθρώπους του κλάδου, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η επιτυχία της φετινής έκθεσης, αλλά η διατήρηση της δυναμικής που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες και η μετάφρασή της σε σταθερή ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κ. Τσούκα.

Κρίσιμες παράμετροι παραμένουν -κατά τον ίδιο- η ενίσχυση των εξαγωγών, η σταθεροποίηση της παραγωγής και κυρίως η κάλυψη του κενού σε εργατικά χέρια, που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο για την πλήρη επανεκκίνηση του κλάδου.

Η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με την τελετή αγιασμού, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον μητροπολίτη κ. Καλλίνικο, παρουσία των τοπικών αρχών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της γουνοποιίας. Στο πλαίσιο της έναρξης πραγματοποιήθηκε και ειδική εκδήλωση βράβευσης ιστορικών προσώπων του κλάδου, σε μια συμβολική αναγνώριση σε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη γούνα και στη διαδρομή της.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα δύσκολα χρόνια και όσους κράτησαν τον κλάδο ζωντανό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της στιγμής και τη σημασία της συνέχειας για τον χώρο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι Ηρακλής Καλλισθένης (το βραβείο παρέλαβε η κόρη του Ελένη), Κώστας Κρανιάς, Χρήστος Παπαδόπουλος, Στέργιος Τσούκας, Λεωνίδας Πουλιόπουλος και Θανάσης Μπατσόπουλος, πρόσωπα που, όπως τονίστηκε, συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία και την εξέλιξη της γουνοποιίας στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς, που ξεκίνησε το 1976, συγκαταλέγεται σήμερα στις τρεις κορυφαίες κλαδικές εκθέσεις παγκοσμίως μαζί με το Χονγκ Κονγκ και το Μιλάνο, με περίπου 2.000 εμπορικούς επισκέπτες από 45 χώρες κάθε χρόνο και σημαντική διεθνή αναγνώριση για τη διοργάνωσή της.