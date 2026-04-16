Ο νικητής των Βουλευτικών Εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία, ο Πίτερ Μάγιαρ, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να κυβερνήσει όπως ο προκάτοχός του Βίκτορ ‘Ορμπαν, από το μοναστήρι των Καρμελιτών, που φιλοξενούσε μέχρι σήμερα τις πρωθυπουργικές υπηρεσίες και την πρωθυπουργική κατοικία και έχει γίνει για την αντιπολίτευση σύμβολο της κατάχρησης της εξουσίας.

Hungary’s Péter Magyar spots Viktor Orbán chilling on a balcony at President Tamás Sulyok’s residence: “Absolute cinema.” pic.twitter.com/6V1oagZBM2 — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

«Το Γραφείο του Πρωθυπουργού θα επιστρέψει σε υπουργικό κτήριο κοντά στο Κοινοβούλιο», έγραψε στο Facebook.

#Hungary is entering a new era after #PeterMagyar — once a Viktor Orbán insider — emerged as the figure who ended #ViktorOrban’s long grip on power. The bigger story now is what Magyar actually does with that mandate, and how far Budapest’s politics could shift on Europe, Russia,… — Erik Hoffmann (@TheErikHoffmann) April 16, 2026



Το μοναστήρι του 18ου αιώνα είναι κτισμένο επάνω στα ερείπια τζαμιού στον λόφο του Κάστρου της Βούδα που έχει χαρακτηρισθεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Υπήρξε πολιτιστικό κέντρο μέχρι το 2014, όταν το ιδιοποιήθηκε η ουγγρική κυβέρνηση για να εγκατασταθεί εκεί, το 2019, ο Βίκτορ ‘Ορμπαν και οι υπηρεσίες του.

Η επιχείρηση απαίτησε διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και υψηλές δαπάνες. Ήταν μία κίνηση με την οποία ο Όρμπαν ήθελε να σβήσει την «ανάμνηση» του κομμουνιστικού καθεστώτος που είχε μεταφέρει το κέντρο της εξουσίας στην Πέστη, την κάτω πόλη, όπου βρίσκεται το Ουγγρικό Κοινοβούλιο.

HUGE! Magyar Péter, Hungary’s new PM REJECTS the EU (Muslim) Migration Pact: “🇭🇺Hungary will not accept any pact. In fact, I’m going to reinforce the border fence even more.” Leftist and Islamists cheered for nothing! pic.twitter.com/t10Ldw7pql — Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) April 16, 2026



Ο Όρμπαν πόζαρε μαζί με τους καλεσμένους του στην βεράντα του ιστορικού κτηρίου με θέα στον Δούναβη, αλλά, τόσο το μοναστήρι, όσο και η περιοχή, ήταν κλειστά για το κοινό. Με το πέρασμα του χρόνου, ο τόπος αυτός έγινε για την αντιπολίτευση σύμβολο μιας εξουσίας καταχρηστικής, και αποκομμένης από τους Ούγγρους πολίτες.

Το νέο Κοινοβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές Μαΐου, και ο Πίτερ Μάγιαρ θα λάβει την εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης. Έχει υποσχεθεί αλλαγή καθεστώτος και χάρη στην ισχυρή πλειοψηφία εδρών που έχει εξασφαλίσει, θα είναι σε θέση να τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να αποκαταστήσει την λειτουργία της δημοκρατίας στην Ουγγαρία.