Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε ο Πάπας Λέων για τις παγκόσμιες συγκρούσεις, καταγγέλλοντας ηγέτες που, όπως είπε, καταστρέφουν τον κόσμο μέσα από πολεμικές επιλογές και εξοπλιστικές δαπάνες.

«Μια χούφτα τυράννων καταστρέφει τον κόσμο», δήλωσε ο Ποντίφικας από το Καμερούν, σε έναν ασυνήθιστα αυστηρό τόνο, κατηγορώντας πολιτικούς ηγέτες ότι επενδύουν δισεκατομμύρια σε «θάνατο και όλεθρο».

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας επέκρινε επίσης όσους χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως εργαλείο νομιμοποίησης πολέμων, καλώντας σε «αποφασιστική αλλαγή πορείας» στη διεθνή πολιτική.