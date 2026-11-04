Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών αναρριχήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, φτάνοντας το 4% τον Οκτώβριο του 2026 έναντι 3,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται πλέον στο διπλάσιο του μεσοπρόθεσμου στόχου 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας νέα επιδείνωση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Παράλληλα, δείχνει ότι ίσως είναι μονόδρομος η αύξηση των επιτοκίων κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

Η απότομη επιτάχυνση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο ράλι των τιμών της ενέργειας, το οποίο τροφοδοτείται από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στις επιμέρους συνιστώσες, ο ενεργειακός κλάδος σημειώνει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου με 20,8% (από 18,9% τον προηγούμενο μήνα).

Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% έναντι 3,2%, η κατηγορία «τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός» με 1,6% (από 1,3%) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 1,2% (από 1,1%).

Σε επίπεδο κρατών-μελών, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες μετρήσεις, με τον πληθωρισμό να εκτιμάται στο 5,6% από 5,1% τον Σεπτέμβριο.

Στην κορυφή των αυξήσεων βρίσκονται η Λιθουανία με 6,1% και η Βουλγαρία με 6,0%, ενώ την ίδια επίδοση με την Ελλάδα μοιράζεται η Ιταλία (5,6%), ακολουθούμενες από την Κύπρο (5,4%) και το Βέλγιο (5,2%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού για τον Οκτώβριο καταγράφονται στη Μάλτα με 2,3%, στη Γερμανία με 2,8%, στη Σλοβακία με 2,9% και στη Λετονία με 3,0%.