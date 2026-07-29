Σαφάρι στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές με σαρωτικούς ελέγχους για φοροδιαφυγή έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ, που ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι έβαλε προσωρινό λουκέτο σε γνωστό εστιατόριο της Πάρου, σε μπαρ στην Κέρκυρα, σε δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι της Ρόδου και σε καταστήματα σε Αίγινα και Πρέβεζα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα 20 έως 26 Ιουλίου διενεργήθηκαν 2.252 έλεγχοι, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 37,42%.

Ευρήματα εκτεταμένης φοροδιαφυγής

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε η ποινή της 48ωρης αναστολής λειτουργίας περιλαμβάνονται:

Πάρος: Το εστιατόριο Barbarossa στο γραφικό λιμανάκι της Νάουσας, καθώς και επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση του νησιού.

Κέρκυρα: Τουριστική επιχείρηση και καφετέρια.

Ρόδος: Δύο επιχειρήσεις στην περιοχή Φαληράκι.

Αίγινα & Πρέβεζα: Δύο καταστήματα στην Αίγινα και ένα στην Πρέβεζα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την επικράτεια, με επίκεντρο τις περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.