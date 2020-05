Δεν φταίει η μετάφραση ούτε η ασχετοσύνη. Φταίει απλώς η προπαγάνδα

ΠΚ

Την Τρίτη που μας πέρασε η Moody’s υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα το OUTLOOK πέντε ελληνικών τραπεζών. Από θετικό το μετέτρεψε σε σταθερό αυτό το ρημάδι το OUTLOOK που βέβαια κανείς κοινός θνητός δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ούτε και γνωρίζει τι ακριβώς σηματοδοτεί η μεταβολή από θετικό σε …. Σταθερό. Αυτά ως προς τον κοινό θνητό διότι οι ειδικοί και οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα οικονομικά ξέρουν πολύ καλά και τους όρους και το περιεχόμενο τους.

Έτσι λοιπόν ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, η εφημερίδα Καθημερινή και το κρατικό ΑΠΕ.

Μετέφρασαν τη φράση «Moody's Revises Downwards the Long-Term Outlook of Five Greek Banks» από το αγγλικό κείμενο ως εξής: «O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναθεώρησε (!) την Τρίτη σε σταθερές από θετικές τις προοπτικές του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου (outlook) των καταθέσεων πέντε ελληνικών τραπεζών» Προσέξτε. Ο όρος Downwards δεν μεταφράστηκε καθόλου και τεχνηέντως η ορολογία από «θετικές σε σταθερές» αποκτά άλλη διάσταση που ακούγεται ευχάριστα και θετικά στο αυτί του άσχετου περί τα τραπεζικά κοινού θνητού.

«Σταθερές παραμένουν» μονολογεί ο απληροφόρητος πολίτης και με το δίκιο του και προσπερνά την είδηση μάλλον ευτυχής. Δεν είναι όμως έτσι διότι το αξιόχρεο των 5 ελληνικών τραπεζών υποβαθμίστηκε για συγκεκριμένους λόγους. Αυτή που αναβαθμίστηκε χωρίς αιδώ είναι η φιλοκυβερνητική προπαγάνδα συγκεκριμένων ΜΜΕ τα οποία ανερυθρίαστα πλέον παραπληροφορούν.