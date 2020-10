Το τραγούδι "I Heard It Through The Grapevine" χωρίς μουσική, μόνο η υπέροχη φωνή του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού, Marvin Gaye. Εντυπωσιακός!

Δείτε το βίντεο στο coremag.gr!