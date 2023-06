Τις καλύτερες ευχές στον λαό και την κυβέρνηση της Ισλανδίας, συμμάχου της Ελλάδας, επί τη ευκαιρία της εθνικής τους εορτής, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Εθνική Ημέρα της Ισλανδίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Ιουνίου για να τιμηθεί η ίδρυση της Δημοκρατίας στην Ισλανδία το 1944.

Wishing all the best to the people & the Government of our ally #Iceland, on the joyful occasion of their National Day 🇬🇷🤝🇮🇸



Gleðilegan þjóðhátíðardag, Iceland!@MFAIceland pic.twitter.com/5fR2V5eY17