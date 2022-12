Οι ευρωσοσιαλιστές ζητούν την καθαίρεση της Καϊλή από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου

Έντονες αναταράξεις στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το φερόμενο σκάνδαλο χρηματισμού παραγόντων της Ευρωβουλής από το Κατάρ, στο οποίο εμπλέκεται και η Εύα Καϊλή.

Οι εξελίξεις για το θέμα είναι ραγδαίες και όπως γίνεται γνωστό από τις Βρυξέλλες προχωρούν τάχιστα οι διαδικασίες ώστε η Εύα Καϊλή να καθαιρεθεί από τη θέση της. Η πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών (S&D), Ιράτσε Γκαρσία Πέρεζ, με μήνυμα της στο Twitter έκανε γνωστό πως θα φέρει το θέμα στην επόμενο Διάσκεψη των Προέδρων, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου.

«Οι S&D θα ζητήσουν νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης διάσκεψης των προέδρων του ΕΚ, με βάση το άρθρο. 21 του Κανονισμού. Δεδομένης της έρευνας, η Εύα Καϊλή θα πρέπει να αντικατασταθεί ως αντιπρόεδρος του ΕΚ προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπρέπεια του θεσμού και η εμπιστοσύνη των πολιτών», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure.



Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust