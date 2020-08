Νέες τουρκικές προκλήσεις

Τραβάνε ακόμα περισσότερο το σκοινί οι Τούρκοι, την ώρα που ο στόλος τους μαζί με το Oruc Reis βρίσκεται απέναντι από τον ελληνικό, σε μία πολύ εύθραυστη «ισορροπία».

Το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας έδωσε στη δημοσιότητα έναν χάρτη, στον οποίο απεικονίζεται η δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας του σεισμικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, το οποίο σύμφωνα με το Τουρκικό ΥΠΕΞ πλέει εντός της υφαλοκρηπίδας της χώρας και στα σύνορα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μέσω του χάρτη, η Άγκυρα προαναγγέλλει έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, δίπλα από την Κάρπαθο!

Δείτε τον χάρτη που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας:

"Το Oruc Reis ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας στην τουρκική υφαλοκρηπίδα που δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Στην Ελλάδα έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση για αυτή τη δραστηριότητα", δήλωσε ο Cagatay Erciyes, ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Erciyes, με ανάρτησή του στο Twitter, θέτει θέμα Καστελόριζου, τονίζοντας πως ότι η Ελλάδα δημιουργεί προβλήματα λόγω ενός ελληνικού νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων (3,86 τετραγωνικών μιλίων) με το όνομα Καστελόριζο που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) μακριά από την ηπειρωτική τουρκική χώρα και 580 χιλιόμετρα (360 μίλια) από το Ελληνική ηπειρωτική χώρα.

"Η Ελλάδα διεκδικεί 40.000 km2 θαλάσσιας περιοχής δικαιοδοσίας λόγω αυτού του μικρού νησιού και επιχειρεί να σταματήσει το Oruc Reis και να μπλοκάρει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός ο μαξιμαλιστικός ισχυρισμός δεν είναι συμβατός με το διεθνές δίκαιο. Είναι αντίθετο με την αρχή της ισότητας. Ωστόσο, η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό και να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία να σταματήσει τις νόμιμες υπεράκτιες δραστηριότητές της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και λογικό", ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος του τουρκικού ΥΠΕΞ.

