Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για την τραγωδία από την πυρκαγιά στη Γαλλία

Βαθιά θλίψη για την τραγωδία από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην κοινότητα Βοξ-αν-Βελέν, στη Γαλλία, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter. Επίσης, εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήριά στις οικογένειες των θυμάτων και την άμεριστη αλληλεγγύη στην κυβέρνηση και το λαό της Γαλλίας.

Profondément attristés par les nouvelles tragiques de l’incendie survenu à Vaulx-en-Velin, #France. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et exprimons notre pleine solidarité envers le gouvernement et le peuple français pic.twitter.com/aK5wt2yBpN