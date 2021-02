Συνάντηση Δένδια - Χριστοδουλίδη

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σε συνέχεια του "Φιλία Φόρουμ" που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και για το διαρκή στενό συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου, ενόψει των εξελίξεων σε Κυπριακό και Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Following yesterday’s #PhiliaForum, FM @NikosDendias & #Cyprus FM @Christodulides met today at @GreeceMFA to discuss issues of bilateral and regional cooperation, as well as the continued close 🇬🇷🇨🇾 coordination in view of dvpts in Cyprus issue & #EasternMediterranean https://t.co/tcHOfwVq54