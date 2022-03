Το Ευχαριστώ του Νίκου Δένδια στον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι

Με ένα tweet του από την όπου βρίσκεται απάντησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στα εύσημα που του απέδωσε χθες ο ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι.Συγκεκριμένα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twiter o Νίκος Δένδιας έγραψε:

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε @ZelenskyyUa, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η Ελλάδα είναι πλήρως δεσμευμένη στην προσπάθεια να ανακουφιστούν τα δεινά των κατοίκων της Μαριούπολης και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών σε αυτό το εγχείρημα.

Dear Mr. President @ZelenskyyUa, thank you for your kind words. Greece is fully committed to alleviate the suffering of civilians in #Mariupol and I will spare no effort in this endeavour. pic.twitter.com/DdQ8cXOO4K