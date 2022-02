Βέλγιο: Σειρά σύντομων συναντήσεων Δένδια με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων και με τη Γερμανίδα ΥΠΕΞ

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας είχε σύντομες συναντήσεις με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων και με την Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ.

Όπως αναφέρει στο twitter, o Ν. Δένδιας συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία.

On the margins of today’s #FAC meeting, I held brief meetings with counterparts from 🇩🇪@ABaerbock, 🇭🇷@grlicradman, 🇩🇰@JeppeKofod, 🇭🇺P. Szijjarto, 🇮🇪@simoncoveney, 🇱🇹@GLandsbergis, 🇳🇱@WBHoekstra, 🇷🇴@BogdanAurescu, 🇪🇸@jmalbares and 🇸🇪@AnnLinde. pic.twitter.com/3Rp43GSNQe