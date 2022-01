«Αγαπητή απουσία, αντίο», από την Αντωνία Οικονόμου στο Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παππά

Το Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παππά παρουσιάζει την παράσταση «Αγαπητή απουσία, αντίο», σε χορογραφία και σκηνοθεσία της Αντωνίας Οικονόμου.

Η «Αγαπητή απουσία, αντίο» είναι το εύρημα της φάσης ένα του πειράματος this is a space. Ο κάθε ερμηνευτής, σμιλεύοντας το δικό του γλυπτό, ψάχνει την αναγκαία μορφή που τελικά θα υπερασπιστεί, με τα δικά του μέσα και προθέσεις. Το έργο είναι αυτοί. Πριν, τώρα και μετά. Συνοδοιπόροι σε κοινή συνθήκη: στην πάλη του να “είσαι”. Στη σκηνή, ένα σπίτι ραγισμένο όπου μέσα από τις τομές του εμφανίζεται ο βίος τους. Αυτός ο χώρος είναι ένα παράθυρο με θέα τις πραγματικότητές τους. Ώσπου θα χρειαστεί να αποδώσουν το δίκαιο, εκεί όπου όλα θα μοιάζουν με γιορτή.

Υ.Γ. Παραλληλότητα. Αντιπαράθεση. Σύγκρουση. Τα σημεία τομή όπου οι εννέα χαρακτήρες διαπραγματεύονται τις αλήθειες τους. Πορεύονται σε αυτό το χώρο ως απροσάρμοστοι. Η συνύπαρξη τους σε αυτόν τον τόπο γεννάει έναν παλμό. Εκεί συμβιώνουν. Μάρτυρες της πλάνης που υπόγεια ορίζει την ελευθερία τους. Ο κάθε ένας κατασκευάζει συνεχώς μία μοναδική αφήγηση για τον εαυτό και το βίο του σε έναν οίκο κοινό. Πώς μένουν εδώ;

Συντελεστές

στον χώρο:

ΞΕΝΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ η κυρία που αναμένει

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ο αγγελιοφόρος

ΠΑΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ o κυνικός

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΓΙΑΤΗ η κυρία των συγκινήσεων

ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ o ναρκοληπτικός

ΔΑΝΑΗ ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ η κυρία του χθες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ o τυφλός αρχιτέκτονας

ΞΕΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ o ηθικός αυτουργός

KLAUS SHEHAJ ο παρατηρητής

Χορογραφία/σκηνοθεσία/καλλιτεχνική διεύθυνση: ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ηχητικό τοπίο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ

Σκηνογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Σύλληψη εικαστικού χώρου: ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Βοηθός χορογράφου: ΞΕΝΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ/ ΠΑΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Υπεύθυνος σκηνής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ

Κοστούμια: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Φωτιστικός Σχεδιασμός: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ

Οπτικό υλικό/ documentation: ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΑΛΑΤΗ, ΖΩΗ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ

Σχεδιασμός/ Επιμέλεια φωτισμού: ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κινηματογράφηση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΛΣΟΝ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ

Επικοινωνία: ΑΓΛΑΙΑ ΠΑΓΩΝΑ

Παραγωγή: ERGO

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 70 ‘

*η φάση ένα του πειράματος this is a space

Πείραμα This is a space

To συνεχόμενο πείραμα this is a space λαμβάνει χώρα στο χοροθεατρικό εργαστήρι αυτής της ομάδας ερμηνευτών. Παράλληλα με το ρεπερτόριό τους, το όραμα τους είναι να αναπτύσσουν, να ερευνούν και να δομούν ένα έργο που διαμορφώνεται σταδιακά και προσεγγίζεται διαρκώς από διαφορετικές οπτικές. Το κλειδί, η κυρίαρχη τάση του πειράματος, είναι ότι η κάθε φάση ως μομέντουμ φέρει το χαρακτηριστικό της “συνέχειας”, αντιμετωπίζοντας διαρκώς τα αρχικά ευρήματα του ως πρωτόλεια υλικά και ως μία αστείρευτη πηγή δημιουργίας. Έτσι, το έργο παραμένει πάντοτε υπό κατασκευή. Μέσα από την κάθε φάση η τρέχουσα δημιουργική διαδικασία εκφράζει το εύρημά της. Η επιλογή του μέσου και του τόπου αυτής της εκφοράς εκδηλώνει τις καλλιτεχνικές ανάγκες της έρευνας. Έτσι, το αποτέλεσμα υπηρετεί την διαδικασία. Oι γλώσσες έκφρασης που γεννιούνται και αναπτύσσονται στο εργαστήρι αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας. Μία ατελείωτη σκάλα με εκτεθειμένο το κάθε της σκαλοπάτι. Στη φάση ένα οι ερμηνευτές ανασυνθέτουν το μωσαϊκό μικρόκοσμων που γεννήθηκε στη φάση μηδέν.

Παραστάσεις:

8 Ιανουαρίου - 9 Ιανουαρίου 2022

Eισιτήρια:

15€ γενική είσοδος | 10€ άνεργοι, παιδιά

Πληροφορίες / Κρατήσεις:

n-t.gr

Σχολείον της Αθήνας - Ειρήνη Παππά, Πειραιώς 52, Μοσχάτο