«Διαβάστηκε» με τον Ανδρέα Πασπάτη στο Θέατρο Σοφούλη

Ο Ανδρέας Πασπάτης, ένας κωμικός με μεγάλη πορεία στην ελληνική stand up comedy σκηνή, μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης του παράστασης (“Τσάι Party”), επανέρχεται δυναμικά με την ολοκαίνουργια solo stand up comedy παράστασή του με τίτλο «Διαβάστηκε», την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο Θέατρο Σοφούλη.



Στέλνετε και εσείς μηνύματα και η απάντηση που παίρνετε είναι ότι «διαβάστηκε»; Νιώθετε ότι μιλάτε μόνο εσείς και κανείς δεν θέλει να μιλάει σε εσάς; Μην απελπίζεστε! Ο Ανδρέας Πασπάτης, έρχεται στη σκηνή του Σταυρού του Νότου, κάθε Τετάρτη του Νοέμβρη, με 80 λεπτά καταιγιστικής κωμωδίας, μιλώντας για καθημερινά θέματα από στοιχήματα και σόσιαλ μίντια μέχρι τη λαϊκή, τους γιατρούς και πολλά άλλα, χωρίς αυτήν τη φορά να χρειάζεται εσείς να απαντάτε.



Με έξυπνο χιούμορ, γρήγορες εναλλαγές θεματολογιών και εύστοχη τοποθέτηση, ο Ανδρέας Πασπάτης σχολιάζει και καυτηριάζει την πιο αστεία πλευρά της καθημερινότητάς σε μια παρασταση που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε.

Λίγα λόγια για τον κωμικό:



O Ανδρέας Πασπάτης ασχολείται επαγγελματικά με το Stand Up Comedy από το 2007. Μετράει συνεχείς παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις του comedy central στο Λονδίνο και η πρώτη solo του παρασταση «Τσάι Party» παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το 2017 και 2018 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και εξωτερικό. Διοργάνωσε και συμπαρουσίασε το 2015 το πρώτο stand up comedy battle, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και το 2016 το πρώτο ζωντανό comedy talk show “The Comedians”. Ακόμα, έχει πάρει μέρος σε διοργανώσεις όπως το «Stand up for U», διάφορα Tedx, και αποτέλεσε παρουσιαστής του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έχει υπάρξει ιδρυτής και πρόεδρος του Brunel University Comedy Society(London) και πλέον συνδιοργανώνει το Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης και το Thessaloniki Open Mic.



Info:



Παραστάση | Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης | 21.00

Διάρκεια | 80’

Εισιτήριο |10 ευρώ

Προπώληση | viva.gr