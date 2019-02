«Προορισμοί»: Το Εθνικό Θέατρο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Σ' ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο μέσα από φωτογραφίες, κοστούμια και υλικό από το πλούσιο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου, καλεί το κοινό η νέα έκθεση με τίτλο «Προορισμοί» που φιλοξενείται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Επίπεδο Αναχωρήσεων -Είσοδος 3) έως τις 14 Ιουλίου.

Στόχος της έκθεσης, που επιμελούνται η Ειρήνη Μουντράκη και η Εύη Αγγελοπούλου, είναι η μύηση του επισκέπτη στις μαγικές διαδρομές του θεάτρου, μέσα από ιστορικές παραγωγές της πρώτης κρατικής σκηνής. «Κάθε έργο, κάθε παράσταση, ανοίγει καινούργιους δρόμους και προοπτικές για τον ταξιδιώτη και τον επισκέπτη του αεροδρομίου της Αθήνας προς έναν νέο, γοητευτικό "προορισμό"» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές.

Ειδικότερα, στην έκθεση περιλαμβάνονται σπάνιες φωτογραφίες από τις παραστάσεις: «Πέερ Γκυντ»του Ερρίκου Ίψεν (1935), «Ο έμπορος της Βενετίας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (1945), «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή και «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη (1958), «Τα εκατομμύρια του Μάρκο Πόλο» του Ευγένιου Ο’Νηλ (1960), «Πέρσες» του Αισχύλου (1971), «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ (1985), «Βίρα τις άγκυρες» των Θ.Παπαθανασίου/Μ.Ρέππα (1997), «Ο ηλίθιος» του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι (2006), «Οδύσσεια» του Ομήρου (2012), καθώς και από πολλές άλλες.

Επίσης στην έκθεση φιλοξενούνται δύο απαράμιλλης αξίας και σημασίας κοστούμια: του Αντώνη Φωκά, από την παράσταση «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» (1957), και του Γιώργου Βακαλό από την παράσταση «Έμπορος της Βενετίας» (1945).

Στόχος του Εθνικού Θεάτρου, στα 100 και πλέον χρόνια της λειτουργίας του, είναι να προσφέρει και να συνεχίζει να προσφέρει αδιάκοπα ταξίδια ζωής στο κοινό του, με παραστάσεις έργων κλασικών, αλλά και σύγχρονων, με σκηνοθεσίες καινοτόμες και με σεβασμό στην παράδοση.

Η συνεργασία της πρώτης κρατικής σκηνής με το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» ξεκίνησε το 2011, μέσα από παραστάσεις και περφόρμανς. Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Θέατρο παρουσίασε με την ευκαιρία των 10 χρόνων λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, στον χώρο των αναχωρήσεων, μια καινοτόμα παράσταση που από θεωρητική ύλη για έφηβους, μετουσιώθηκε σε ζωντανό θέατρο. Ενώ πέρυσι, στο πλαίσιο του «Fly me to the moon», παρουσιάστηκε η παιδική παράσταση «Μόμο» του Μίχαελ Έντε, ένας ύμνος στην αλήθεια, την αγάπη και τη φιλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ