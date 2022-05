Θεσσαλονίκη: Διεθνές συνέδριο για τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο

Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Οι Θεσσαλονικείς Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η συμβολή τους στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού» θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Το συνέδριο διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης), το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Κυριλλο-Μεθοδιανών Σπουδών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, το Κέντρο Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου, o Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης και το Δίκτυο The Cultural Route of Saints Cyril and Methodius.

Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει στις 9 Μαΐου , στις 7 μ.μ. με τη συμμετοχή καταξιωμένων καθηγητών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα εγκαινιαστεί, την ίδια ημέρα, στις 7.40 μμ, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης η έκθεση με τίτλο «Οι Θεσσαλονικείς Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, Βυζαντινοί ιεραπόστολοι», με έργα Ελλήνων αγιογράφων/ζωγράφων καθώς και πόστερ και αγιογραφίες από σχετική έκθεση του Κέντρου Κυριλλο-Μεθοδιανών Σπουδών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (The Route of SS Cyril and Methodius and their disciples).

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου και θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 - 14.00, καθώς και 18.00 - 21.00 κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ