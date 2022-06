Η «Mύρτις» στο metaverse

Το ψηφιακό μουσείο της «Μύρτιδας», που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ερευνητική προσπάθεια πίσω από τη δημιουργία της μικρής Αθηναίας του 5ου αι. π. Χ. στο ευρύ κοινό, συμμετέχει στο επιστημονικό Φόρουμ της AIIA - Artificial Intelligence In Action. Με τίτλο «Από το λίκνο της Δημοκρατίας στην καρδιά της Τεχνολογίας», η παρουσίαση θα γίνει σήμερα Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022, ώρα 19.50΄- 20.10΄, με ταυτόχρονη σύνδεση στην Αθήνα και στο Σαν Χοσέ της Silicon Valley, στο Project «Myrtis and how Education Can Benefit from the Metaverse».

«Η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως η δημιουργικότητα, ο σχεδιασμός και η μάθηση. Το metaverse, όπου η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα αποτελούν απαραίτητα εργαλεία, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών που δεν υπόκεινται σε χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Ταυτόχρονα οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με αντικείμενα (π.χ. πειραματικές διατάξεις σε εικονικά εργαστήρια), πρόσωπα (π.χ. ιστορικά), αλλά και να συμμετέχουν σε γεγονότα που παρουσιάζονται μπροστά στα μάτια τους σαν να παίρνουν μέρος οι ίδιοι.

Στην περίπτωση της Μύρτιδος έχουμε δημιουργήσει στον εικονικό κόσμο ένα διαδραστικό μουσείο για τη μικρή Αθηναία του 5 ου αι. π.Χ. που πέθανε από τον μεγάλο Λοιμό της Αθήνας», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σοφοκλής Σωτηρίου, διευθυντής του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, με το οποίο συνεργάζεται η ερευνητική ομάδα της «Μύρτιδος».

«Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει όλα τα βήματα της επιστημονικής έρευνας που οδήγησε στην ανάπλαση του προσώπου της, να ανακαλύψει πληροφορίες για τη ζωή στην Αρχαία Αθήνα, τον Λοιμό, καθώς και για την ανασκαφή στον Κεραμεικό, όπου ανακαλύφθηκε το κρανίο της 11χρονης Αθηναίας που πέθανε από τυφοειδή πυρετό -ακριβώς όπως θα έκανε σε ένα πραγματικό μουσείο.

Επίσης, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να αναζητήσει πηγές στο διαδίκτυο, να παρακολουθήσει σχετικά βίντεο ή αφηγήσεις από τους πρωταγωνιστές της ερευνητικής προσπάθειας. Συμμετέχει έτσι σε ένα μοναδικό ταξίδι στο χώρο και στον χρόνο», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μανώλης Παπαγρηγοράκης, καθηγητής Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η ερευνητική ομάδα του οποίου δημιούργησε τη «Μύρτιδα». Και καταλήγει: «Η συνεργασία μας με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής δεν σταματά στο Ψηφιακό Μουσείο. Τώρα προετοιμάζουμε την Ψηφιακή Πινακοθήκη και Γλυπτοθήκη της. Έτσι η ‘Μύρτις’, μέσω πολλαπλών επιστημών, θα βρεθεί στο σταυροδρόμι αυτών, με στόχο να συνθέσει και να διδάξει, μέσω ευφυούς συμπεριφοράς».