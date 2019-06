Μετατίθεται για το φθινόπωρο η Art Athina 2019, λόγω εκλογών

Φθινοπωρινή θα είναι εφέτος η Art Athina 2019, καθώς θα διεξαχθεί από 13 έως 16 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Την «προαναγγέλλει» πάντως, τον Ιούνιο η διεθνής έκθεση Art Athina Summer Pop Up (19/6- 23/6), στην οδό Αιόλου 48-50.



«Η μετάθεση των ημερομηνιών και η αλλαγή διεξαγωγής χώρου της κεντρικής έκθεσης της Art Athina 2019 κρίθηκε επιβεβλημένη από την οργανωτική ομάδα για δύο λόγους» εξηγούν οι διοργανωτές: «Πρώτον, λόγω της προκήρυξης εθνικών εκλογών και, δεύτερον, διότι παρά τις αγαθές προθέσεις και τις προσπάθειες της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού η διαδικασία παραχώρησης του Ακροπόλ Παλάς, το οποίο σχεδιαζόταν να εγκαινιαστεί με την Art Athina 2019, αποδείχθηκε εξαιρετικά γραφειοκρατική και χρονοβόρα».



Σχετικά με την Art Athina Summer Pop Up, στο κτήριο επί της οδού Αιόλου 48-50 και μέσα στους άδειους χώρους γραφείων, γκαλερί από την Ελλάδα, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία και την Αυστρία, θα προϊδεάσουν τους επισκέπτες για τη φουάρ του Σεπτεμβρίου παρουσιάζοντας από έναν καλλιτέχνη.



Συνολικά στο Art Athina Summer Pop Up συμμετέχουν 34 ελληνικές γκαλερί, καθώς και έξι από το εξωτερικό.

Όσο για την επερχόμενη 24η Αrt Athina 2019 διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 και τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ