Ο Φώτης Σεργουλόπουλος ambassador της Αγοράς του 62oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Με πρέσβη τον παρουσιαστή, ηθοποιό και δημοσιογράφο Φώτη Σεργουλόπουλο, αλλά και με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν το ελληνικό σινεμά, η Αγορά του 62ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (4-14/11/2021) ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά την εγχώρια και διεθνή κινηματογραφική αγορά στη Θεσσαλονίκη, μετά την περσινή επιτυχημένη διαδικτυακή διοργάνωσή της.

O Φώτης Σεργουλόπουλος σπούδασε υποκριτική σε Ελλάδα και Γαλλία, δούλεψε από νεαρή ηλικία στο θέατρο και στον κινηματογράφο, ενώ από το 1996 άρχισε να εργάζεται τόσο ως δημοσιογράφος (Κλικ, Status, Time Newsweek) όσο και ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Το 1997, ξεκίνησε τη μακρά καριέρα του στην τηλεόραση ως παρουσιαστής ψυχαγωγικών εκπομπών και έγινε από την πρώτη στιγμή ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού. Αυτή τη χρονιά, είναι υπεύθυνος μιας σειράς podcast στη LiFO με τίτλο «Τελικά καλά τα κατάφερες», όπου παρουσιάζει πορτρέτα ανθρώπων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ παράλληλα συμμετέχει στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Με την ιδιότητά του στον χώρο του podcast συμμετείχε τον Μάρτιο του 2021 και σε ένα masterclass για τα podcast που διοργάνωσε διαδικτυακά το 23o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, ο Φώτης Σεργουλόπουλος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης, ως ιδιοκτήτης στο εστιατόριο «Artisanal» και στο club «Shamone». Παραμένει, ωστόσο πάντα, ένας φανατικός και πιστός σινεφίλ, παρακολουθώντας τους νέους κινηματογραφιστές και το έργο τους.

Ως ambassador της Αγοράς στο 62ο Φεστιβάλ ο Φώτης Σεργουλόπουλος θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον σημαντικό ρόλο της Αγοράς.

Και στη φετινή διοργάνωση, όπως κάθε χρόνο, η Αγορά του Φεστιβάλ στηρίζει το ελληνικό σινεμά, διοργανώνοντας νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που θα προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές και εφόδια στους νέους επαγγελματίες του σινεμά.

Παράλληλα, φιλοξενεί μια σειρά από συναρπαστικές συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές και καλεσμένους. Με μια πρώτη συνοπτική ματιά, η Αγορά του 62ου ΦΚΘ:

Διοργανώνει εργαστήριο casting directors, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που απευθύνεται σε νέους ηθοποιούς από την Ελλάδα.

Εγκαινιάζει τη νέα πρωτοβουλία Agora Short Film Lab, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και το Clermont-Ferrand International Short Film Festival, στην οποία κορυφαίοι επαγγελματίες του σινεμά δίνουν πολύτιμες συμβουλές στους βραβευμένους σκηνοθέτες της Δράμας και του Κλερμόν-Φεράν.

Συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση Meet the Future, που θα είναι αφιερωμένη στο μοντάζ.

Υποδέχεται 14 νέα πρότζεκτ στο Crossroads Co-Production Forum, 2 εκ των οποίων προέρχονται από την Ελλάδα.



Καλωσορίζει 8 νέα πρότζεκτ στο Works in Progress, 2 εκ των οποίων προέρχονται από την Ελλάδα.



Φιλοξενεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση Thessaloniki Locarno Industry Academy, μια συνεργασία ανάμεσα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.



Εντάσσει για μια ακόμη χρονιά στις δράσεις της το πρόγραμμα mentoring του EWA (Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Δίκτυο Γυναικών)



Παρουσιάζει μια σειρά από συναρπαστικές συζητήσεις στο πλαίσιο των Agora Talks.



Επίσης στο πλαίσιο της Αγοράς η εικαστικός Λουκία Αλαβάνου, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 59η Μπιενάλε Βενετίας το 2022, θα δώσει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μια γεύση από το έργο της που θα δούμε στη Βενετία και το οποίο έχει καθαρά κινηματογραφικό χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποστηρίζει το έργο της Αλαβάνου με τίτλο Στον δρόμο για τον Κολωνό. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί πριν την προβολή των 6 μικρού μήκους ταινιών της, που φέτος εντάσσονται στο spotlight του τμήματος >>Film Forward.



Η Αγορά του ΦΚΘ, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και στην οποία δίνονται βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Νοεμβρίου 2021. Η ψηφιακή βιντεοθήκη της Αγοράς επιστρέφει, σε συνεργασία με την επαγγελματική πλατφόρμα Cinando, και προσφέρει σε διαπιστευμένους επαγγελματίες την ευκαιρία να παρακολουθούν online περισσότερες από 150 επιλεγμένες ταινίες από την Αγορά και από το πρόγραμμα της 62ης διοργάνωσης (ανάλογα με την έγκριση του εκάστοτε δικαιούχου).

Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τις δράσεις της Αγοράς:

Agora Short Film Lab (9-12 Νοεμβρίου 2021)

Το Agora Short Film Lab για ταινίες μικρού μήκους, που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του 62ου ΦΚΘ, αποτελεί μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και το Clermont-Ferrand International Short Film Festival.

Στο νεοσύστατο εργαστήριο της Αγοράς συμμετέχουν οι σκηνοθέτες που κέρδισαν τα σημαντικότερα βραβεία στο Εθνικό Διαγωνιστικό του 44ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Χρυσός Διόνυσος Καλύτερης Ταινίας, Βραβείο Σκηνοθεσίας, Βραβείο Σεναρίου), καθώς και οι τρεις σκηνοθέτες που απέσπασαν τα σημαντικότερα βραβεία στο φετινό φεστιβάλ του Κλερμόν-Φεράν (Μέγα Βραβείο στο Διεθνές Διαγωνιστικό, Μέγα Βραβείο στο Lab Competition και Μέγα Βραβείο στο Εθνικό Διαγωνιστικό). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τους σκηνοθέτες:

Μανώλη Μαυρή (Χρυσός Διόνυσος για την ταινία Brutalia, Days of Labour)

Νίκο Τσεμπερόπουλο (Βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία Soul Food)

Βαγγελιώ Σουμέλη (Βραβείο Σεναρίου για την ταινία Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα)

Katarina Rešek (Σλοβενία, Μέγα Βραβείο στο Διεθνές Διαγωνιστικό για την ταινία Sisters)

Pat Heywood & Jamil McGinnis (ΗΠΑ, Μέγα Βραβείο στο Lab Competition για την ταινία Gramercy)

Pauline Penichout (Γαλλία, Μέγα Βραβείο στο Εθνικό Διαγωνιστικό για την ταινία Mat and Her Mates)

Project manager του Agora Short Film είναι η Χριστίνα Λιάπη.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου, λαμβάνοντας ανεκτίμητες πρακτικές συμβουλές για τα επόμενα βήματά τους στον χώρο και ειδικότερα για το πέρασμα στον κόσμο των ταινιών μεγάλου μήκους. Οι εισηγητές του Agora Short Film Lab θα καταθέσουν τις πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις τους για διάφορα στάδια της κινηματογραφικής διαδικασίας, όπως το σενάριο, την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τον κομβικό ρόλο των sales agents. Παράλληλα, θα προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές στους τομείς του pitching και του networking, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά προγράμματα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ και τις δράσεις της Αγοράς, καθώς και να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις με συναδέλφους και καταξιωμένους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Meet the Future



Το Meet the Future συνδέει το Ελληνικό Τμήμα του Φεστιβάλ με την Αγορά και έχει ως στόχο να αναδεικνύει κάθε χρόνο έναν διαφορετικό κλάδο των επαγγελματιών του κινηματογράφου στην Ελλάδα, προωθώντας τη δουλειά τους και προσφέροντας εφόδια και γνώσεις ώστε δικτυωθούν στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα. Φέτος, τη σκυτάλη παίρνουν οι νέοι επαγγελματίες του μοντάζ, που καθιερώνονται σταδιακά στην ελληνική και διεθνή αγορά. Οι επτά προσκεκλημένοι θα παρουσιάσουν στους Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του σινεμά το showreel τους, θα παρακολουθήσουν ομιλίες και εργαστήρια, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δύο στοχευμένες, κεκλεισμένων των θυρών, συναντήσεις με τον Γιώργο Μαυροψαρίδη και τον Γιάννη Χαλκιαδάκη. Οι συμμετέχοντες στο φετινό Meet the Future είναι οι:



Θοδωρής Αρμάος

Νίκος Βαβούρης

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Στάμος Δημητρόπουλος

Γιώργος Ζαφείρης

Μυρτώ Καρρά

Λίβια Νερουτσοπούλου



Crossroads – Φόρουμ συμπαραγωγών (5-9 Νοεμβρίου 2021)

Με μεγάλη χαρά σάς παρουσιάζουμε τα 14 φετινά πρότζεκτ του Crossroads Co-production Forum (5-9 Νοεμβρίου, 2021), όπου θα παρουσιαστούν δύο (2) ελληνικά και ένα (1) κυπριακό πρότζεκτ στο στάδιο της προ-παραγωγής. Στόχος του Crossroads Co-production Forum είναι να υποστηρίξει τους παραγωγούς ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που συνδέονται με περιοχές της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Οι παραγωγοί των επιλεγμένων κινηματογραφικών σχεδίων σε ανάπτυξη θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα σχέδιά τους με συμπαραγωγούς, διανομείς, εκπροσώπους εταιρειών πωλήσεων (sales agents) και κορυφαίους ειδικούς από τομείς της παραγωγής.



Στις προηγούμενες εκδόσεις του, το Crossroads CoPro Forum συμπεριέλαβε κινηματογραφικά σχέδια όπως τα προσφάτως βραβευμένα Ghosts της Αzra Deniz Okyay (Μέγα Βραβείο στην Εβδομάδα Κριτικής στο Φεστιβάλ Βενετίας 2020, Διεθνές Διαγωνιστικό, βραβείο WIFT και βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στο 61ο ΦΚΘ) και 200 Meters του Ameen Nayfeh (Βραβείο κοινού Venice Days 2020, Χρυσός Αλέξανδρος Καλύτερης Ταινίας και Χάλκινος Αλέξανδρος Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors του 61ου ΦΚΘ), όπως επίσης και τα βραβευμένα Οι Ατίθασες της Deniz Gamze Ergüven, September της Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Ακίνητο Ποτάμι του Άγγελου Φραντζή, When I Saw You της Annemarie Jacir, As I Open my Eyes της Layla Bouzid, Park της Σοφίας Εξάρχου, The Cakemaker του Ofir Raul Graizer, Το μυστικό συστατικό του Gjorce Stavreski, μεταξύ άλλων.



Η επιτροπή του φετινού Crossroads αποτελείται από τους:



Κωνσταντίνος Βασίλαρος | Παραγωγός, Studio Bauhaus – Ελλάδα

Alessandro Gropplero | Υπεύθυνος When East Meets West / Trieste Film Festival –Ιταλία

Virginie Devesa | Εκπρόσωποςπωλήσεων, Alpha Violet –Γαλλία

Τα 14 παρακάτω πρότζεκτ θα παρουσιαστούν στους διεθνείς επαγγελματίες και στην κινηματογραφική αγορά:



1. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Φουρτούνης, Παραγωγή: Ελένη Κοσσυφίδου - Blackbird Productions, Ελλάδα

2. ΒΑΒΥ

Σκηνοθεσία: Νίκος Κυρίτσης, Παραγωγή: Μαρία Δρανδάκη - Homemade Films, Ελλάδα

3. 2000: A POST-WAR ODYSSEY

Σκηνοθεσία: Zgjim Terziqi, Παραγωγή: Valmira Hyseni - Plan Bee Films,Κόσοβο*

4. BLACKBIRD BLACKBIRD BLACKBERRY

Σκηνοθεσία: Elene Naveriani, Παραγωγή: Thomas Reichlin - Alva Film Production, Γεωργία, Ελβετία

5. DREAMING OF LIONS

Σκηνοθεσία - Παραγωγή: Paolo Marinou-Blanco - Darya Films, Παραγωγή: Justin Amorim- Promenade Films, Πορτογαλία

6. HEAD NURSE

Σκηνοθεσία: Jan Vejnar, Παραγωγή: Kamila Dohnalová - Last Films,ΤσεχίαΣεσυνεργασίαμετο Midpoint Institute

7. INK WASH

Σκηνοθεσία: Sarra Tsorakidis, Παραγωγή: Anca Puiu - Mandragora, Ρουμανία, Σουηδία

8. LULLABY

Σκηνοθεσία: Keti Machavariani, Παραγωγή: Nato Sikharulidze - Terra Incognita Films, Γεωργία Σε συνεργασία με το CINEMED

9. MATILDA HAS THE LAST WORD (*AS SHE ALWAYS DOES)

Σκηνοθεσία: AndreiCreţulescu, Παραγωγή: Cristian Nicolescu - Digital Cube, Συμπαραγωγή:Codruţa Creţulescu - Kinosseur,Ρουμανία

10. MY FATHER’S SHOES

Σκηνοθεσία: Hristo Simeonov, Παραγωγή: Katya Trichkova - Contrast films,ΒουλγαρίαΣε συνεργασία με το Sofia Meetings

11. NO SMOKING AT THE BORDER

Σκηνοθεσία: Svitlana Topor, Παραγωγή: Vasyl Malko - Emily Production,Πολωνία

Σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου

12. PHILAX

Σκηνοθεσία: Rûken Tekeş, Παραγωγή: Billur Arikan - Sarya Films Collective, Συμπαραγωγή: Gabriele Oricchio, Riccardo Di Pasquale - Fenix Entertainment SPA, Τουρκία, Ιταλία

13. SHIBBOLETH

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ματθαίου, Παραγωγή: Τώνια Μισιαλή - Bark Like A Cat Films, Κύπρος

14. YUGO FLORIDA

Σκηνοθεσία: Vladimir Tagić, Παραγωγή: Marija Stojanović - Sense Production, Σερβία, Μαυροβούνιο

*Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την UNSCR 1244/1999 και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Tα βραβεία του Crossroads Co-production Forum είναι: Το μεγάλο βραβείο post-production (εικόνα και ήχο) από την εταιρία Δύο Τριάντα Πέντε (2|35). Το βραβείο ανάπτυξης σεναρίου 8.000 ευρώ από το CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée). Το χρηματικό βραβείο Finos Film 3.000 ευρώ σε ελληνικό πρότζεκτ. Η διαπίστευση του Producer’s Network του Φεστιβάλ των Καννών. Η επιλογή ενός πρότζεκτ από το Sofia Meetings του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας. Η υποτροφία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου Script 2 Film Workshops. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικό πρότζεκτ της Initiative Film. Τοβραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship.

Agora Works in Progress (5-9 Νοεμβρίου 2021)

Οκτώταινίες θα συμμετάσχουν στο τμήμα Works in Progress της Αγοράς (5-9 Νοεμβρίου 2021), το οποίο θα πραγματοποιηθεί τόσο δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη όσο και διαδικτυακά. Οι ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο πριν την ολοκλήρωσή τους, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές, θα παρουσιαστούν το Σάββατο 6 Νοεμβρίου στους καλεσμένους επαγγελματίες. Το τμήμα Agora Works in Progress της Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί προβολές οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τους διαπιστευμένους της Αγοράς και παρουσιάζονται στους παραγωγούς, εκπροσώπους πωλήσεων (sales agents), διανομείς και εκπροσώπους φεστιβάλ που θα συμμετέχουν στην 62η διοργάνωση. Με αυτό τον τρόπο, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να είναι οι πρώτοι που θα ανακαλύψουν ταινίες μεγάλου μήκους από τη Μεσόγειο, την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωσή τους.

Οι εφτά από αυτές τις ταινίες θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στους επαγγελματίες του σινεμά. Οι δημιουργοί, εκτός από την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους πωλήσεων, προγραμματιστές από άλλα φεστιβάλ και δυνητικούς συνεργάτες, θα διαγωνιστούν για το βραβείο 119 Marvila Studios για υπηρεσίες post-production εικόνας, το βραβείο MuSou Music & Sound Award(σύνθεση πρωτότυπης μουσικής, audio post-production, ανεύρεση και διασφάλιση άδειας πνευματικών και δισκογραφικών δικαιωμάτων εμπορικής χρήσης),το βραβείο Marketing της Asterisk*και το βραβείο ΕΡΤ Agora Works in Progress των 2.000 ευρώ σε ελληνική ταινία.

Ελλάδα, Ισπανία, Μαυριτανία, Γαλλία, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Γεωργία, Ολλανδία, Ισραήλ είναι οι χώρες που εκπροσωπούνται φέτος και ελπίζουμε να έχουν την ίδια επιτυχία με τις πρόσφατες συμμετοχές στο Works in Progress, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω ταινίες: Σελήνη, 66 Ερωτήσεις της Ζακλίν Λέντζου (Διαγωνιστικό τμήμα Berlinale Encounters 2021), Rock Bottom Riser του Fern Silva (Ειδική Μνεία - Berlinale Encounters 2021, Διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward στο 23ο ΦΝΘ), Landscapes of Resistance της Marta Popivoda (Tiger Διαγωνιστικο IFFR 2021, Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward 23ο ΦΝΘ, Heart of Sarajevo IFF) SWEAT του Magnus von Horn (Cannes 2020 Label), Last Days of Spring της Isabel Lamberti (L’ACID Cannes 2020 Label, New Directors Award στο Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν 2020), Papicha της Mounia Meddour (Ένα Κάποιο Βλέμμα Φεστιβάλ Καννών 2019), Rêves de jeunesse του Alain Raoust (L’ACID Φεστιβάλ Καννών 2019), Suntan του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου (Ρότερνταμ, SXSW 2016), Αγκάθι του Γαβριήλ Τζάφκα (CPH: PIX, Θεσσαλονίκη 2017), Σύμπτωμα του Άγγελου Φραντζή (Τορίνο, Θεσσαλονίκη 2015), Μικρή άρκτος της Ελισάβετ Χρονοπούλου (Φεστιβάλ Γκέτεμποργκ 2016), Μικρό ψάρι του Γιάννη Οικονομίδη (Διαγωνιστικό τμήμα - Βερολίνο 2014).



Η επιτροπή του φετινού Agora Works in Progress είναι:



Dorota Lech | ΔιεθνέςΠρόγραμμα, Toronto International Film Festival - Καναδάς

ΝίκοςΣμπιλίρης | Παραγωγός, Boo Productions - Ελλάδα

Simon Gabriele | ΕκπρόσωποςΠωλήσεων - Indie Sales - Γαλλία

Οι ταινίες είναι:



1. ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ

Σκηνοθεσία: Νίκος Πάστρας, Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος - FILMIKI, Νίκος Πάστρας, Ελλάδα, Εκτός Διαγωνισμού

2. ΗΣΥΧΙΑ 6-9

Σκηνοθεσία: Χρήστος Πασσαλής, Παραγωγή: Μαρία Δρανδάκη - Homemade Films, Ελλάδα

3. A MASS FOR WANDERING SOULS

Σκηνοθεσία: Pablo Lago Dantas, Παραγωγή: Diana Toucedo, Albert Kuhn Bosch – Diana Toucedo Films,Ισπανία

4. GAZING AT STARS

Σκηνοθεσία: David Constantin, Παραγωγή: David Constantin - Caméléon Production, Συμπαραγωγή: Frédéric Eyriey - Lithops Film, Sales Company: Sudu Connexion, Μαυριτανία, Γαλλία

5. PELICAN

Σκηνοθεσία: Filip Heraković, Παραγωγή: Tamara Babun, Matija Drniković – Wolfgang & Dolly LLC, Κροατία

6. THINGS UNSAID

Σκηνοθεσία: Eleonora Veninova, Παραγωγή: Goce Kralevski – DNF FILMS, Συμπαραγωγή: Mira Tomić - LILITH, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία

7. THREE JUMPS, ONE

Σκηνοθεσία: Rusudan Pirveli, Παραγωγή: Rusudan Pirveli – Caucasian FILMODROM, Συμπαραγωγή: Ranko Pauković - Editson, Γεωργία, Ολλανδία

8. UPSIDE DOWN

Σκηνοθεσία: Lee Gilat, Παραγωγή: Aviv Ben Shlush – ZOA FILMS LTD, Ισραήλ

Thessaloniki Locarno Industry Academy (8-13 Νοεμβρίου 2021)

Το Thessaloniki Locarno Industry Academy 2021, μία σπουδαία συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο που μετράει ήδη έξι χρόνια, δίνει για μια ακόμη χρονιά το «παρών» στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης!

Σε αυτό το εντατικό πρόγραμμα έξι ημερών (8 έως 13 Νοεμβρίου) κορυφαίοι επαγγελματίες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής θα μοιραστούν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες με οκτώ συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από συζητήσεις, παρουσιάσεις, αναλύσεις case studies και πρότζεκτ ομαδικής εργασίας. Η εξατομικευμένη εκπαίδευση που προσφέρει το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο στα πεδία των διεθνών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διανομής και του προγραμματισμού ταινιών.

Regional manager του Thessaloniki Locarno Industry Academy International 2021 είναιοΚωνσταντίνοςΑϊβαλιώτης.

Οι συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση είναι οι:

Clément Chautant, Γαλλία

Πωλήσεις / Indie Sales

Ισμήνη Δασκαρόλη, Ελλάδα

Πωλήσεις / Pluto Film

Marina Lazarevska, Βόρεια Μακεδονία

VoD Διανομή /CutAway, Cinesquare

Σταύρος Μαρκουλάκης, Ελλάδα

Προγραμματισμός φεστιβάλ /IFFR, Leiden Shorts

Erica Niebauer, ΗΠΑ

Διανομή / Προγραμματισμόςφεστιβάλ/Imprint Documentary Film Collective

Uğur Şahin, Τουρκία

Διανομή / Nihova Films Distribution

Κατερίνα Τριχιά, Ελλάδα

Προγραμματισμός φεστιβάλ / Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας

Carolin Wenzel, Γερμανία

Τηλεοπτική και ψηφιακή διανομή / Studiocanal GmbH

European Women’s Audiovisual Network (EWA) Mentoring Program (διαδικτυακά)

Tο πρόγραμμα mentoring του EWA (Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Δίκτυο Γυναικών) απευθύνεται σε γυναίκες που ασχολούνται με την κινηματογραφική παραγωγή, διαθέτουν μια σχετική εμπειρία σε εθνικό επίπεδο και επιθυμούν να εξελίξουν σε διεθνές επίπεδο τη στρατηγική και επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας τους. Το σχήμα mentoring παραγωγών του EWA επιτρέπει στις mentees (καθοδηγούμενες) να αναβαθμίσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμα, όπως η εύρεση χρηματοδότησης, η διαπραγμάτευση, η διαχείριση (management) και η επιχειρηματική ανάπτυξη. Το δίκτυο EWA αποτελείται από μια ομάδα από έμπειρες γυναίκες παραγωγούς που διαθέτουν ένα επιτυχημένο ιστορικό και μια συνεκτική πρακτική σε ευρωπαϊκές/διεθνείς συμπαραγωγές, καθώς και στην επιχειρηματική ανάπτυξη εν γένει.

Mentors:

Martichka Bozhilova - AGIT PROP - Βουλγαρία

Bettina Brokemper - Heimat Film - Γερμανία

Enrica Capra - Graffiti DOC - Ιταλία | Γαλλία

Martina Haubrich - Calafilm - Γερμανία

Laura Briand - Les Films d'ici - Γαλλία

Ada Solomon - Hi Film Productions| Micro Film - Ρουμανία

Jelena Mitrović - Film House Baš Čelik - Σερβία

Zeynep Atakan - Zeyno Films - Τουρκία

Συμμετέχουσες:

ΜίναΝτρέκη - Marni Films - Ελλάδα

Anaïs Bertrand - Insolence productions - Γαλλία

Ana Castañosa - 9am Media Lab - Ισπανία | Ελβετία

Simona Pelliccioli - Dandy Projects - Ιταλία

Manuela Buono - Slingshot films - Ιταλία

Niam Fagan - Lunar Pictures - Ιρλανδία

Magdalena Petrović - LEWA productions - Κροατία | Γαλλία

Mina Keshavarz - Mindoc Film Production - Ιράν | Γαλλία

Agora Talks (6-12 Νοεμβρίου)

Τα Agora Talks επιστρέφουν με μια σειρά από συναρπαστικές συζητήσεις και παρουσιάσεις, που έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους επαγγελματίες διαπιστευμένους εργαλεία και εφόδια για την καλύτερη κατανόηση στα θέματα της σύγχρονης συμπαραγωγής και του film marketing από το στάδιο της ανάπτυξης.

To ΕΚΟΜΕ υποστηρίζει δύο συζητήσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για τη κινηματογραφική βιομηχανία.

6 Νοεμβρίου: «Η σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Ψηφιακών Υπηρεσιών για την οπτικοακουστική παραγωγή»,με ομιλητές, μεταξύ άλλων, τους Πάνο Κουάνη (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΕΚΟΜΕ), Έλλη Η. Φιλιπποπούλου (δικηγόρος, ειδικευμένη στην πνευματική ιδιοκτησία και τις οπτικοακουστικές παραγωγές/σύμβουλος ρυθμιστικών πολιτικών), Γιώργο Μίχο (Γενικός Διευθυντής/ Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων). Επιπλέον ομιλητές θα ανακοινωθούν σύντομα.

7 Νοεμβρίου: «Σταμάτα να είσαι κομφορμιστής. Μέθοδοι και εργαλεία για το πώς να εξασφαλιστεί ένας ασφαλέστερος χώρος εργασίας για όλους».Ομιλήτριες θα είναι οι Jenni Koski, Γενική Διευθύντρια του EWA (European Women’s Audiovisual Network), Βασιλική Διαγουμά, EKOME Υπεύθυνη επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, Άννα Κασιμάτη, Εκπρόσωπος Creative Europe MEDIA Desk Greece, Κατερίνα Κακλαμάνη – Υπεύθυνη Ανάπτυξης στο MegaChannel. Ταυτόχρονα με το κίνημα MeToo, μια σημαντική αλλαγή συμβαίνει και στην αντιμετώπιση του bullying στον εργασιακό χώρο. Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούσαν αποδεκτό παύει να ισχύει και ενώ το χαμηλό επίπεδο καταγγελιών μπορεί να υποδηλώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι ευρέως διαδεδομένο, οι ειδικοί επιμένουν ότι η παρενόχληση και το bullying στον οπτικοακουστικό τομέα υπάρχει και επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Υπάρχει μια κομφορμιστική κουλτούρα στη βιομηχανία που διατηρεί το φαινόμενο; Γιατί οι άνθρωποι παραμένουν σιωπηλοί και δεν παρεμβαίνουν, ενώ αυτό θα ήταν καλύτερο για όλους;

Επιπλέον συζητήσεις συμπεριλαμβάνουν:

6 Νοεμβρίου: Film Office – CentralMacedonia:«Γυρίστηκε στην Κεντρική Μακεδονία - Γνωρίστε τις παραγωγές».Χαιρετισμός: Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Ομιλητές: Rob van Norden, παραγωγός - Millenium Media, Δημήτρης Καμπάς, unit production manager - FilmingGreece, Πάνος Παπαχατζής, παραγωγός - Αργοναύτες. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συστήνεται μέσα από τις παραγωγές που υποστήριξε στη διάρκεια του έτους. Παραγωγοί, κινηματογραφιστές και location managers, οι οποίοι εργάστηκαν σε διεθνείς και σε ελληνικές οπτικοακουστικές παραγωγές, που γυρίστηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τα γυρίσματα στην περιοχή. Οι επαγγελματίες συζητούν για τη συνεργασία τους με το Film Office και για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού προορισμού για οπτικοακουστικές παραγωγές, που προσφέρει ελκυστικές τοποθεσίες, αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης και την απαραίτητη δικτύωση με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις για την επίτευξη οπτικοακουστικών project κάθε είδους και προϋπολογισμού.

7 Νοεμβρίου:«Χαμένοι σε κορωνο-γυρίσματα, μια πανευρωπαϊκή ταινία δρόμου κατά την εποχή του Covid 19» με τον Κωνσταντίνο Κοντοβράκη, παραγωγό -Heretic και τη Bettina Brokemper, γερμανίδα παραγωγό - Heimatfilm και τη Βένια Βέργου, διευθύντρια Hellas Film Commission να συζητούν για τα γυρίσματα της πρώτης μετά-lockdown διεθνούς συμπαραγωγής που έκανε γυρίσματα εκτός της χώρας της στην Ευρώπη. Η ταινία Θυγατέρες γυρίστηκε στην Αμοργό τον Ιούνιο του 2020.

8 Νοεμβρίου: «Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε Μετάβαση; COVID και όχι μόνο» από τον Dr. Roderik Smits, μεταδιδακτορικό ερευνητικό συνεργάτη σε μελέτες Κινηματογράφου και Μέσων. Βασισμένη σε 12 συνεντεύξεις με διευθυντές ευρωπαϊκών Φεστιβάλ, η μελέτη καταδεικνύει πώς τα φεστιβάλ ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που επιβάλλονται από τα lockdown και άλλους περιορισμούς πολιτικής. Μια κατάσταση που έχει επιταχύνει τις αλλαγές στην παραγωγή και τη διανομή ταινιών, αναγκάζοντας τα φεστιβάλ να ξεκινήσουν ριζικές αλλαγές και να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους.

8 Νοεμβρίου: «Ξαναχτίζοντας τη μηχανή μιας ιστορίας:Η επιχειρηματική υπόθεση για ριζοσπαστική ένταξη σε κινηματογράφο και τηλεόραση την εποχή του streaming»με ομιλητή τον Nusrat Durrani. Ο αμερικανός ειδικός στα ΜΜΕ και σκηνοθέτης μιλάει για στρατηγικές ηγεσίας και καινοτόμες ευκαιρίες αφήγησης στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο, ανταγωνιστικό κόσμο του streaming που αναδιαμορφώνει δραματικά το οικοσύστημα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

9 Νοεμβρίου: «Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη μετατροπή της κινηματογραφικής βιομηχανίας σε μια βιωσιμότητα που αξίζει τον κινηματογράφο;».ΟμιλήτριεςηΓερμανίδαπαραγωγόςNicole Gerhards, Niko Films καιηAnika Kruse, Green Consultant & Transformation Manager.Ως επιχειρηματίες και κινηματογραφιστές, θέλουμε/πρέπει να συνεισφέρουμε στην παραγωγή ταινιών με κλιματικά ουδέτερο και βιώσιμο τρόπο. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν επίσης πολλές άλλες νέες απαιτήσεις από τα χρηματοδοτικά ταμεία και τις επιδοτήσεις ταινιών, τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τους streamers που οι κινηματογραφικές παραγωγές πρέπει να εσωτερικεύσουν και να εφαρμόσουν. Πώς τα εφαρμόζουμε όλα αυτά στην πράξη;

Στις 10 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί το σεμινάριο S2M (Story2Market), το οποίο θα επικεντρωθεί στο γεγονός ότι πλέον το Film Marketing εισάγεται όλο και πιο πολύ στην ανάπτυξη μια ταινίας, ενώ οι ομιλητές θα εξηγήσουν τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού υλικού μάρκετινγκ για να εξυπηρετηθεί μια ταινία εν μέσω ανάπτυξης. Θα μιλήσουν οι: Stephen Cleary, σύμβουλος ανάπτυξης και Υπεύθυνος σπουδών – S2M, Mathias Noschis, στρατηγική film marketing και υπεύθυνος στην Alphapanda, Βίκυ Μίχα, σύμβουλος και παραγωγός -, Asterisk*, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Χριστίνα Λιάπη, εκπρόσωπος πωλήσεων Heretic Outreach.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Το S2M (Story2Market) είναι ένα νέο, ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών του ο/α τομέα, που ξεκινά το 2022 και διοργανώνεται από την AEGEAN MEDIANEΤ σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των Agora Talks θα είναι διαθέσιμο σύντομα.

Παράλληλες εκδηλώσεις στην Αγορά:

Casting Directors Workshop (5 Νοεμβρίου 2021)

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, σε συνεργασία με το ICDN (International Casting Directors Network) και το Ready2cast, παρουσιάζουν το workshop «Auditioning Steps at the International Market», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 62ου ΦΚΘ.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές για τη διαδικασία του casting από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, μέσα από live παρουσιάσεις, συζητήσεις, αλλά και αναλύσεις του οπτικοακουστικού υλικού που θα καταθέσουν. Στο εργαστήριο, το οποίο θα έχει συνολική διάρκεια 5 ώρες, θα μοιραστούν τις ανεκτίμητες γνώσεις και εμπειρίες τους οι διεθνούς φήμης casting directors Nathalie Cheron από τη Γαλλία (πρόεδρος ARDA - Association des Responsables de Distribution Artistique) και Jeremy Zimmerman από την Αγγλία.

Οι συμμετέχοντες στο Casting Directors Workshop είναι οι:

Ιοκάστη Αγαύη Παπανικολάου

Φλωμαρία Παπαδάκη

Κωνσταντίνος Σαμάα

Μαριάννα Πουρέγκα

Γιώτα Κουιτζόγλου

Νίκος Μυλωνόπουλος

Άννα Κοπάκα

Νίκος Κούκας

Σοφία Φραγγή

Νικόλαος Χαλκιαδάκης

Ξανακοιτάζοντας, πολλαπλασιάζοντας και ξαναγράφοντας τις ιστορίες του ελληνικού κινηματογράφου (7 Νοεμβρίου 2021)

Χώρα, σε Βλέπω, ο 20ός αιώνας του Ελληνικού Σινεμά

Ομιλητές: Δημήτρης Παπανικολάου, Αφροδίτη Νικολαΐδου, Γκέλυ Μαδεμλή, Φαίδρα Βόκαλη

Την τελευταία δεκαετία η επιτυχία του Νέου Κύματος, δεν έφερε μόνο νέες συνθήκες για την παραγωγή, διανομή και προβολή του ελληνικού κινηματογράφου. Δημιούργησε και τη διάθεση να ξαναδούμε ταινίες από το ελληνικό κινηματογραφικό αρχείο με νέα ματιά• την ανάγκη να ξαναπούμε τις πολλαπλές και τεμνόμενες ιστορίες τους. Πώς μπορούμε να κάνουμε μια πολυφωνική και πολυπρισματική ιστορία του παρόντος για τον ελληνικό κινηματογράφο; Και γιατί χρειαζόμαστε μια τέτοια χειρονομία σήμερα;

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Χώρα, σε βλέπω, ο Δημήτρης Παπανικολάου (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και η Αφροδίτη Νικολαΐδου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), μέλη της επιμελητικής ομάδας, συνομιλούν με την Γκέλυ Μαδεμλή (υποψήφια διδάκτορας, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ) και την Φαίδρα Βόκαλη (Γενική Διευθύντρια της ΕΑΚ) για το βιβλίο που πλαισιώνει τη δράση και θέτει μια σειρά τέτοιων ερωτημάτων.

To ΧΩΡΑ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ είναι ένα πρόγραμμα διάσωσης, ψηφιοποίησης, προβολής και

μελέτης του ελληνικού κινηματογράφου του 20ού αιώνα, που διοργανώνεται από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Με τη χορηγία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ (μεγάλος χορηγός), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Στον δρόμο για τον Κολωνό (7 Νοεμβρίου)

Στις 7 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί teaser του νέου πρότζεκτ της Λουκίας Αλαβάνου πριν την προβολή των ταινιών της, που φέτος εντάσσονται στο spotlight του τμήματος >>Film Forward. Η Λουκία Αλαβάνου, γνωστή για την ενασχόλησή της με την αφήγηση ιστοριών μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 59η Μπιενάλε Βενετίας 2022. Το νέο της πρότζεκτ,Στον δρόμο για τον Κολωνό, μια ταινία VR 360 μοιρών, θα παρουσιαστεί σε μία εγκατάσταση που ενσωματώνει υβριδικές κατασκευές με αναφορές στον εμβληματικό έλληνα αρχιτέκτονα της δεκαετίας του 1960, Τάκη Ζενέτο, και στο «ανατομικό κάθισμά» του για ψηφιακές προβολές και άυλα περιβάλλοντα. Η ταινία κινείται μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, με τη συμμετοχή ερασιτεχνών ηθοποιών από την κοινότητα των Ρομά που κατοικούν στο Θριάσιο Πεδίο, εκεί από όπου, σύμφωνα με τον Σοφοκλή, πέρασε ο Οιδίποδας (Οιδίπους επί Κολωνώ).

Ημέρα Εκπαίδευσης: «Πώς ένα film office βρίσκει τη θέση του στον χάρτη;»(9 Νοεμβρίου)

Η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου διοργανώνει εκπαιδευτική δράση για τα περιφερειακά film offices της Ελλάδας σε συνεργασία με το European Film Commissions Network (EUFCN), στο πλαίσιο της Αγοράς του 62ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Athens Film Office.

Στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση, ενημέρωση και δικτύωση των στελεχών δημοτικών και περιφερειακών γραφείων εξυπηρέτησης οπτικοακουστικών παραγωγών της Ελλάδας (Film Offices). Στη διάρκεια της συγκεκριμένης Ημέρας Εκπαίδευσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του EUFCN (από Τσεχία, Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, Νορβηγία, Σερβία, Ιταλία) θα αναπτύξουν θεματικές κομβικής σημασίας τόσο για το αρχικό στάδιο ανάπτυξης όσο και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των film offices (καλές πρακτικές προσέλκυσης και διευκόλυνσης απαιτητικών οπτικοακουστικών παραγωγών, καθώς και προβολής και προώθησης μιας περιφέρειας κτλ.). Σκοπός της δράσης είναι να μεταδοθεί τεχνογνωσία και εξειδίκευση από τους πλέον έμπειρους ευρωπαίους film commissioners και να αναπτυχθούν δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με τα περιφερειακά film offices της Ελλάδας.