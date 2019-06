Πέθανε ο ηθοποιός Μπίλι Ντράγκο

Ο Αμερικανός ηθοποιός Μπίλι Ντράγκο (Billy Drago), γνωστός για τους ρόλους του στις τηλεοπτικές σειρές «Charmed», «The Untouchables» και «Pale Rider», πέθανε σε ηλικία 73 ετών.



Ο Ντράγκο πέθανε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου, στο Λος Άντζελες, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από εγκεφαλικό επεισόδιο.



Ο ηθοποιός γεννήθηκε το 1946, το πραγματικό του όνομα ήταν William Eugene Burrows, ωστόσο υιοθέτησε το πατρικό επίθετο της γιαγιάς του προκειμένου να μην τον μπερδεύουν με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη πατέρα του, ο οποίος του είχε δώσει ακριβώς το ίδιο όνομα με το δικό του.



Πριν γίνει ηθοποιός, υπήρξε κασκαντέρ στην ταινία «Boot Hill» και ραδιοφωνικός παραγωγός.



Η καριέρα του ξεκίνησε επίσημα στα τέλη του 1970, σε ταινίες όπως, «No Other Love», «Windwalker» και «Cutter’s Way», αλλά και τηλεοπτικές σειρές, όπως «Walker Texas Ranger» και «Hill Street Blues».





Στα τέλη του 1980, διακρίθηκε για τον ρόλο του στη σειρά «The Untouchables», ενώ αγαπήθηκε ιδιαιτέρως από το τηλεοπτικό κοινό με τον ρόλο του δαίμονα Barbas στην καλτ σειρά του τότε αμερικανικού δικτύου The WB, «Charmed» (Οι Μάγισσες). Μάλιστα, έγινε τόσο δημοφιλής που επέστρεψε και ενσάρκωσε τον «Δαίμονα του Φόβου» σε ακόμη έξι επεισόδια της σειράς.





Συνέχισε να αναλαμβάνει ρόλους κακών και έπαιξε σε ταινίες και σειρές τρόμου, όπως «The Hills Have Eyes», «Children of the Corn: Genesis» και «The X-Files».



Η πιο χαρακτηριστική εμφάνισή του σε τέτοιον ρόλο ήταν -πριν από 32 ακριβώς χρόνια- στους «Αδιάφθορους» του Μπράιν Ντε Πάλμα, όπου υποδύθηκε τον γκάνγκστερ Φρανκ Νίτι, ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Αλ Καπόνε (Ρόμπερτ Ντ Νίρο). Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η σκηνή θανάτου του Νίτι στην ταινία όταν o πράκτορας Έλιοτ Νες (Κέβιν Κόστνερ) τον πέταξε από την ταράτσα ενός κτηρίου.



Το 2001, εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «You Rock My World» του Michael Jackson.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Silvana Gallardo με την οποία απέκτησαν έναν γιο τον, Darren E. Burrows, ο οποίος ακολουθεί τα χνάρια των γονιών του και έχει εμφανιστεί στις σειρές «Northern Exposure» και «CSI: Crime Scene Investigation».

Δείτε το βίντεο: