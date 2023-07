Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Τομ Κρουζ με τον γιο του Κόνορ στη Νέα Υόρκη

Ο Τομ Κρουζ και ο γιος του Κόνορ πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη. Ο Χολιγουντιανός σταρ και ο 28χρονος γιος του, τον οποίο υιοθέτησε με την πρώην σύζυγό του Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκαν μαζί σε εκδήλωση, ντυμένοι casual, για την προώθηση της ταινίας «Mission: Impossible - Dead Reckoning». Σύμφωνα με το ΕΤ μαζί τους ήταν και η αδελφή του ηθοποιού Λι Αν Μαπόθερ.

Σημειώνεται ότι ο Τομ και ο Κόνορ έχουν κάνει πολύ λίγες κοινές εμφανίσεις στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου ενός αγώνα των Los Angeles Dodgers το 2021 στο Σαν Φρανσίσκο. Ο γιος του ηθοποιού φαίνεται να ζει μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη Φλόριντα. Απολαμβάνει το ψάρεμα και το γκολφ ενώ αποφεύγει να δημοσιεύει φωτογραφίες των διάσημων γονιών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τομ Κρουζ και η πρώην σύζυγός του κατά τη διάρκεια του γάμου τους υιοθέτησαν το 1992 και την Ιζαμπέλα, η οποία πρόσφατα μετακόμισε στο Λονδίνο.

Tom Cruise and his son, Connor Cruise, are out and about in New York City.https://t.co/3B79B4uqQE