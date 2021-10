Στίβι Βαν Ζαντ: Από τον Μπρους Σπρίνγκστιν στη σειρά «The Sopranos»

Ο Στίβι Βαν Ζαντ, γεννημένος το 1950 στη Μασαχουσέτη, έως το τέλος τη δεκαετίας του 1990 είχε ζήσει τουλάχιστον δύο ζωές - μία ως δημοφιλής ρόκερ και μία ως σκληροπυρηνικός πολιτικός ακτιβιστής.

Ενώ ήταν ακόμα έφηβος, γνώρισε τον Μπρους Σπρίνγκστιν και έγινε ένας από τους σημαντικότερους φίλους και συνεργάτες του. Ως Miami Steve, ο Βαν Ζαντ εντάχθηκε στην E Street Band, κατακτώντας τον κόσμο του rock and roll.



Το 1985 δημιούργησε την Artists United Against Apartheid, μια ομάδα μουσικών που αρνήθηκαν να εμφανιστούν στο θέρετρο Sun City στη Νότια Αφρική, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Απαρτχάιντ. Η ομάδα -η οποία περιλάμβανε τους Μπρους Σπρίνγκστιν, Μάιλς Ντέιβις, Μπομπ Ντίλαν, Πίτερ Γκάμπριελ, Πατ Μπέναταρ, Μπόνο και πολλούς άλλους- δημιούργησε το τραγούδι «Sun City», ως σύμβολο της αντίθεσής της στο Απαρτχάιντ.



Έζησε όμως και μία τρίτη ζωή, όταν ο Ντέβιντ Τσέιζ τον κάλεσε να συμμετάσχει στην τηλεοπτική σειρά «The Sopranos» ως Σίλβιο Ντάντε, πιστός σύμβουλος (consiglieri) του Τόνι Σοπράνο (ένας δεσμός που αντανακλά περίεργα τη σχέση του στην πραγματική ζωή με τον Μπρους Σπρίνγκστιν).



Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Unrequited Infatuations: A Memoir», ο Στίβι Βαν Ζαντ αποκαλύπτει ότι η εμμονή με το rock and roll ξεκίνησε με τους Beatles και τους Rolling Stones, συγκροτήματα που δημιούργησαν νέες ιδέες για την κοινότητα.



Περιγράφει την αρχή με την E Street Band, της οποίας η επιτυχία ήρθε εξαιρετικά αργά - έπαιζαν για 15 χρόνια πριν από την πρώτη τους επιτυχία «Hungry Heart», στο πέμπτο τους άλμπουμ.



Στις αρχές της δεκαετίας του '80, ο Βαν Ζαντ απομακρύνθηκε από το συγκρότημα E Street για να ξεκινήσει τη δική του οδύσσεια. Ως Little Steven, έγινε τραγουδοποιός και ερμηνευτής, ερωτεύτηκε τη Μορίν Σαντόρο, η οποία διεύρυνε σημαντικά την καλλιτεχνική του παλέτα, και επισκέφτηκε τα hot spots του κόσμου ως καλλιτέχνης/δημοσιογράφος, όχι μόνο για να τα καταλάβει καλύτερα, αλλά για να τα αλλάξει, όπως αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου.



Επέστρεψε στην E Street Band περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα. Αλλά, όπως λέει στα απομνημονεύματά του, εάν δεν αποχωρούσε από το συγκρότημα, δεν θα είχε ξεκινήσει τον πολιτικό ακτιβισμό που πυροδοτήθηκε όταν ο Βαν Ζαντ άκουσε τον «Biko» του Peter Gabriel. Ο Στιβ Μπίκο, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νότια Αφρική, αγωνιστής κατά του Απαρτχάιντ, βασανίστηκε μέχρι θανάτου από φύλακες της κρατικής ασφάλειας το 1977.



Το βιβλίο «Unrequited Infatuations» εξιστορεί τις ανατροπές της εκπληκτικής ζωής του Στίβι Βαν Σαντ. Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μαρτυρία ενός νομάδα που έχει γυρίσει τον κόσμο, περισσότερο από την ιστορία ενός πρωτοπόρου ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την οδύσσεια ενός ανθρώπου που αναζητά την πνευματικότητα και από ένα master class στο rock and roll. Είναι το καλύτερο βιβλίο στο είδος του, γιατί είναι το μόνο, επισημαίνεται από τον Εκδοτικό Οίκο Hachette Books, από τον οποίο κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα του Αμερικανού μουσικού, τραγουδιστή, τραγουδοποιού και ηθοποιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ