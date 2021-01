Στο Διαδίκτυο η Expo Chicago

Η Expo Chicago μετέθεσε τις ημερομηνίες που είχε ανακοινώσει για τον Απρίλιο και έγινε το πρώτο art fair που ανέβαλε μέσα στο 2021 εκδήλωση με παρουσία κοινού και, αντ' αυτού, θα υπάρξει μια ψηφιακή εκδοχή της. Επιπλέον, προγραμματίζεται αργότερα μέσα στον Ιανουάριο και ένα εικονικό συμπόσιο.

Είχαν ήδη ακυρωθεί οι αρχικά προγραμματισμένες ημερομηνίες για τον Σεπτέμβριο του 2020 με την ελπίδα ευνοϊκότερου κλίματος στο μέτωπο της υγείας τη φετινή άνοιξη. Ωστόσο, η όχι ομαλή εξέλιξη του εμβολιασμού στις ΗΠΑ και η άνοδος του αριθμού των κρουσμάτων σε όλον τον πλανήτη οδήγησε στην αναβολή της εκδήλωσης που επρόκειτο να λάβει χώρα μεταξύ 8 και 11 Απριλίου στο Navy Pier του Σικάγου.

«Το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε, να ακούμε τους εκθέτες και τους συλλέκτες, και να ανακοινώσουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για να κινητοποιηθούν όλοι» είπε, μιλώντας στο Artnet News, o διευθυντής της Expo Chicago, Tony Karman. Αν και προς το παρόν δεν έχουν οριστικοποιηθεί ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του art fair στον πραγματικό κόσμο με παρουσία κοινού, ο Karman είπε ότι έχει υπάρξει προεργασία με το Navy Pier για να είναι ανοιχτές κάποιες ημερομηνίες ξεκινώντας από τον φετινό Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών προ COVID ημερομηνιών (23 με 26 Σεπτεμβρίου). Παρά τις αναποδιές, ο διευθυντής της Expo Chicago είναι αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές: «Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι όσο διανέμονται εμβόλια και αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο στην πανδημία, θα υπάρξει επιθυμία από τον κόσμο της τέχνης να ταξιδέψει».

Το εικονικό συμπόσιο του Ιανουαρίου, με επωνυμία «Alternate Assembly: Environmental Impact in the Era of Pandemic», θα φιλοξενήσει συζητήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και επιμελητών εκθέσεων για το πώς η τέχνη μπορεί, την εποχή του εγκλεισμού, να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη κλιματική κρίση.

Η τελευταία φορά που έλαβε χώρα η Expo Chicago ήταν τον Σεπτέμβριο του 2019.