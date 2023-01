The Last Of Us: Σαρωτική πρεμιέρα για την εξαιρετική τηλεοπτική μεταφορά του HBO

Tης Ελένης Δρίβα

Το βράδυ της Κυριακής, 15 Ιανουαρίου, το δίκτυο του HBO πρόσθεσε και επίσημα άλλη μια τεράστια επιτυχία στην τηλεοπτική «βιβλιοθήκη» του με το ντεμπούτο του The Last Of Us.

Ο αμερικανικός κολοσσός της ψυχαγωγίας, ο οποίος κρατάει στα «χέρια» του παραγωγές όπως τα The Sopranos, Game of Thrones και Euphoria, είδε το πρώτο επεισόδιο της νέας του τηλεοπτικής σειράς να αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια τηλεθεατές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ντεμπούτο του HBO από το 2010. Τα ηνία κρατάει άλλο ένα πρόσφατο σόου του δικτύου, το House of the Dragon (το οποίο πρόσφατα απέσπασε και τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη δραματική σειρά του 2022).

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του, το HBO εξήγησε πως το νούμερο αυτό υπολογίζεται πως είναι μόλις το 20-40% του πραγματικού κοινού που θα παρακολουθήσει το κάθε επεισόδιο The Last Of Us, αφού αρκετοί θα το... τιμήσουν αργότερα, μέσω streaming.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση, που κάνει το αμερικανικό δίκτυο να ονειρεύεται ακόμα μεγαλύτερα νούμερα που θα ζαλίζουν, η τηλεθέαση του πρώτου επεισοδίου του The Last Of Us -κατά την πρεμιέρα- ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτή του πρώτου επεισοδίου, της 2ης σεζόν, του Euphoria, που θεωρείται μια από τις πιο πετυχημένες σειρές του HBO και που είχε κατά μέσο όρο 19,5 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο (στις ΗΠΑ).

Πέρα από τα θηριώδη νούμερα τηλεθέασης, η νέα παραγωγή του αμερικανικού δικτύου έγινε αποδέκτης και αμέτρητων διθυράμβων. Χαρακτηριστικά, στον ιστότοπο του Rotten Tomatoes, η σειρά έχει 99% σκορ από τους κριτικούς και 96% από το κοινό. Δεκάδες επαγγελματίες του χώρου πλέκουν το εγκώμιο της από την Κυριακή και το HBO αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται το καλύτερο συνδρομητικό κανάλι όλων των εποχών.

Μια νέα σειρά, με μεγάλη προϊστορία

Το The Last Of Us, παρ' όλα αυτά, δεν είναι ένα όνομα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες, καθώς η παραγωγή του HBO βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του PlayStation, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και αποκτώντας ένα sequel το 2020.

Η ιστορία, λοιπόν, είναι γνωστή, δοκιμασμένη. Έχει ήδη σημειώσει ασύλληπτη επιτυχία στη βιομηχανία του gaming και πλέον, χάρις στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, βλέπουμε την τηλεοπτική της μεταφορά.

Οι πρωταγωνιστές και το ταξίδι τους

Ο κόσμος του The Last Of Us είναι δυστοπικός. Το σενάριο ακολουθεί τον Τζόελ (Pedro Pascal) και την Έλι (Bella Ramsey), δύο επιζώντες σε μια εκδοχή του πλανήτη μας που έχει καταστραφεί εξαιτίας ενός παρασιτικού μύκητα και έχει γεμίσει με μολυσμένα όντα, παρόμοια με τα γνωστά μας πλέον ζόμπι που όμως παρουσιάζουν μεγαλύτερο επίπεδο ευφυΐας.

Η Έλι θεωρείται το πρόσωπο - κλειδί για τη θεραπεία της πανδημίας και ο Τζόελ, ως λαθρέμπορος, αναλαμβάνει να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές μέρος ερευνών, αλλά το ταξίδι τους κρύβει πολλές εκπλήξεις και προκλήσεις...