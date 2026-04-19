Με αφετηρία την κομβική ανασκαφή στην Αμάρυνθο της Εύβοιας, η έκθεση Modern ARTεμις – Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια, πρωτοβουλία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, φέρνει σε ουσιαστικό διάλογο την αρχαιολογική έρευνα με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία.

Την έκθεση, που επιμελούνται η Δρ. Όλγα Πολυχρονοπούλου, ο Δρ. Tobias Krapf και η Ίρις Κρητικού, συγκροτούν έργα εννέα καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα, την Ελβετία και την Κύπρο, οι οποίοι προσεγγίζουν, ο καθένας με τη δική του ματιά, τον χώρο, τον χρόνο και τα ίχνη του παρελθόντος, συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο πεδίο θέασης και στοχασμού.

Εμπνεόμενοι από τον χώρο της αρχαίας Αμαρύνθου, το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, την ανασκαφή, το μουσείο, τα ευρήματα και το ιστορικό και συμβολικό φορτίο του τόπου, οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν αυτό το πλέγμα αναφορών όχι ως ένα στατικό αρχαιολογικό εύρημα, αλλά ως ζωντανό πεδίο μνήμης, συμβόλων και μορφών. Η Ιφιγένεια Σδούκου, η Άννα Αχιλλέως Staeubli, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ο Θράσος Αβαριτσιώτης, η Κατερίνα Βέλλιου, η Noemi Niederhauser, οι Karl και Nicole Reber και η Judit Villiger αρθρώνουν διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις γύρω από τον μύθο της Αρτέμιδος, την ανασκαφική εμπειρία, το ίχνος του ιερού, τη σχέση ανθρώπου και τοπίου, καθώς και τη διαρκή συνάντηση παρελθόντος και παρόντος. Μέσα από έργα που κινούνται από το συμβολικό στο υλικό και από το τεκμήριο στη μεταμόρφωσή του, η έκθεση συγκροτεί ένα πολυφωνικό σύνολο, όπου η Αρχαιότητα μετασχηματίζεται σε σύγχρονη εικαστική εμπειρία.

Η έκθεση ανοίγει για το κοινό το Σάββατο 18 Απριλίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας τον Μάιο του 2026 και στόχος είναι να ολοκληρώσει την διαδρομή της στην Ελβετία.

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ/ESAG, www.esag.swiss) εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, την ανασκαφή στην Αμάρυνθο, ένα από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά προγράμματα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, έφερε στο φως τα τελευταία χρόνια μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη: τον περίφημο ναό της Αμαρυσίας Αρτέμιδας.

Στους πρωταρχικούς στόχους της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, η προώθηση της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας στον ελλαδικό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ερέτριας, η προστασία και ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων, καθώς και η πρακτική άσκηση των νέων αρχαιολόγων. Παράλληλα, η Σχολή προσφέρει σε πολυάριθμους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές από ελβετικά πανεπιστήμια τη δυνατότητα άμεσης επαφής τόσο με το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν της Ελλάδας όσο και με τη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας. Η έδρα της βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, ενώ διαθέτει γραφείο στην Αθήνα και στην Ερέτρια.

Modern ARTεμις από το 2023

Από τον Ιούλιο του 2023, η Ελβετική Σχολή οργανώνει το πρόγραμμα Modern ARTεμις, Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια. Το γεγονός αυτό είναι μια πραγματική καινοτομία για μια ξένη αρχαιολογική σχολή, η οποία πέρα από το ερευνητικό και ανασκαφικό έργο επεκτείνεται και στο χώρο της σύγχρονης τέχνης με πηγή έμπνευσης την Αρχαιότητα και βασικά με μια άμεση επαφή καλλιτεχνών με την ανασκαφή.

Το πρόγραμμα Modern ARTεμις, περιλαμβάνει τρία στάδια: Το πρώτο (προετοιμασία, εφαλτήριο, ερεθίσματα) αφορά ένα διαδραστικό εργαστήριο στον χώρο της ανασκαφής, σύμφωνα με το παράδειγμα της Art Residency. Το δεύτερο στάδιο είναι η προετοιμασία της δημιουργίας των έργων και η υλοποίηση από τους εικαστικούς. Το τρίτο στάδιο (output) συναντά το κοινό, με την έκθεση των έργων σε χώρους πολιτισμού.

Το Modern ARTεμις δεν είναι απλώς ένα εικαστικό γεγονός με πηγή έμπνευσης την Αρχαιότητα, αλλά ένας συνεχής διάλογος, μέσω της τέχνης, του παρελθόντος με το παρόν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Επιμελητές:

Δρ Όλγα Πολυχρονοπούλου, Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Dr Tobias Krapf, Αρχαιολόγος, Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ/ESAG)

Ίρις Κρητικού, Αρχαιολόγος, Ιστορικός της Τέχνης, Επιμελήτρια εκθέσεων

Οργάνωση:

Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ESAG)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, (ΠΑΔΑ)

Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

Διεύθυνση της ανασκαφής στην Αμάρυνθο

Καθ. Δρ. Sylvian Fachard

Διευθυντής ΕΑΣΕ, Καθ. Κλασ. Αρχαιολογίας παν/μιο Λωζάννης

Δρ. Αγγελική Γ. Σίμωσι

Επίτιμη Έφορος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Επιστημονική Επιτροπή:

Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Πρώην Γεν. Δ/ντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

(ΥΠ.ΠΟ.), πρώην Δ/ντρια του Αρχ. Μουσείου Θεσσαλονίκης

Καθ. Δρ. Δημήτριος Πλάντζος

Καθ. Κλασ. Αρχαιολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Τέτη Χατζηνικολάου

Πρώην Πρόεδρος ICOM Ελλάδος

Επιμέλεια έκθεσης και καταλόγου:

Όλγα Πολυχρονοπούλου, Tobias Krapf, Ίρις Κρητικού, Μαρία Γιαννουλάκη

Αρχαιολόγος-Συντηρήτρια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής

Οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων:

Δρ. Διονύσης Μουρελάτος

Αρχαιολόγος, Διδάσκων Δ.Π.Μ.Σ., Διαχείριση Μνημείων:

Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική/Ε.Κ.Π.Α.

INFO

Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων

Βασ. Σοφίας Πάρκο Ελευθερίας

Έναρξη της έκθεσης: Σάββατο 18 Απριλίου

Εγκαίνια: Τρίτη 21 Απριλίου στις 19:00

Τέλος Έκθεσης: 3 Μαΐου

Ωράριο λειτουργίας:

Τρίτη έως Παρασκευή 11.00-19.00. Σάββατο, Κυριακή 10.00-15.00. Δευτέρα κλειστά