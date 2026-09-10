Η ελληνική ανεξάρτητη μουσική βιομηχανία αποκτά πλέον οργανωμένη και ισχυρότερη εκπροσώπηση εντός και εκτός συνόρων, μέσα από τη HERMES – Hellenic Independent Music Companies Association.

Ο οργανισμός δημιουργήθηκε με στόχο να εκπροσωπεί τις ανεξάρτητες μουσικές εταιρείες της χώρας, ενισχύοντας τη συνεργασία, τη δικτύωση, την επαγγελματική ανάπτυξη και τη θεσμική παρουσία του ελληνικού independent οικοσυστήματος.

Η HERMES είναι πλέον επίσημο μέλος της IMPALA, του ευρωπαϊκού οργανισμού που εκπροσωπεί περισσότερες από 6.000 ανεξάρτητες μουσικές εταιρείες.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, με την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή να αποκτά πλέον άμεση παρουσία και σαφέστατα ισχυρότερη φωνή στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας.