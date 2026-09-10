Σε ατμόσφαιρα ανείπωτης θλίψης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, στον Πύργο η εξόδιος ακολουθία για τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, τον έναν από τους δύο χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας που έπεσαν στο καθήκον κατά την τραγωδία με το F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε από νωρίς το πρωί τον ιερό ναό και τους γύρω χώρους, επιθυμώντας να αποτίσει τον ύστατο φόρο τιμής στον αεροπόρο.

Ανάμεσα στο συντετριμμένο πλήθος βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της Ηλείας, καθώς και σύσσωμη η στρατιωτική οικογένεια. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η παρουσία των συναδέλφων του από την Πολεμική Αεροπορία, οι οποίοι ταξίδεψαν στον Πύργο για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Την Πολιτεία εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, αποδίδοντας τις δέουσες τιμές στον επισμηναγό για την ανεκτίμητη προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα.

Σε λίγη ώρα, στις 16:30, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων που έχασε τη ζωή του, μαζί με τον Ιωάννη Μπλέσια, στο αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα