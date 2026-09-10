Επίσημα τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μια μέρα μετά τη σοκαριστική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας αναλυτικά για την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου 11, ο εκλιπών, αλλά και για το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες θεραπείες πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε Δημόσια Νοσοκομεία, από εξιδεικευμένο ιατρικό προσωπικό.

«Μέχρι τώρα η πλασμαφαίρεση θεραπευτικά γινόταν μόνο σε Νοσοκομεία, και στην Ελλάδα γίνεται σε τρία δημόσια Νοσοκομεία στην Αττική. Στο Λαϊκό, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο Αττικόν, από ιατρικές ομάδες και κυρίως βασικούς γιατρούς τους αιματολόγους, αλλά όχι μόνο. Παράλληλα, υπάρχει μία τάση εξευγενισμένων μηχανημάτων, τα οποία ξεκίνησαν στη Γερμανία και την Ελβετία, που αυτά μπορεί να γίνονται και εξωνοσοκομειακά, αλλά σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας», ανέφερε συγκεκριμένα, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ακολούθως τόνισε για το τραγικό συμβάν με τον 54χρονο τραγουδιστή, ότι πρόκειται για μια παράνομη ιατρική πράξη. «Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία νομολογία που να επιτρέπει κάποιος να την κάνει σε ιατρείο, και πολύ περισσότερο χωρίς να έχει οριστεί ποιος είναι ο υπεύθυνος γιατρός που μπορεί να την κάνει, ποιες θα είναι οι διαδικασίες μιας επιπλοκής και ποιος θα αντιμετωπίζει. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές».

Ερωτηθείς για το πώς εξηγεί το γεγονός ότι η γιατρός Ιωάννα Γάκα δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο είπε: «Είναι αδιανόητο, διότι ένας άνθρωπος, εγώ σας λέω ακόμα και αν έφυγε με φυσικά αίτια, για να μην προδικάσουμε την Ιατροδικαστική, ακόμα και αυτό να συμβεί, θα πρέπει ο γιατρός, ο λειτουργός, να τον συνοδεύσει μέχρι την ανώτερη βαθμίδα νοσηλείας, για να μπορέσει να ξέρει και ο ίδιος ακριβώς τι έγινε με τον ασθενή του».

«Το ιατρείο της Καρνεάδου δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης» – «Ανεπίτρεπτο μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο»

Παράλληλα ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο διέθετε άδεια παθολογικού, όμως δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και ότι δεν επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο.

«Είναι μια πολύ λυπηρή μέρα, και όλοι θα πρέπει να εκφράσουμε προς την οικογένεια του εκλιπόντος, τα συλλυπητήριά μας. Το εν λόγω ιατρείο, το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με γιατρό παθολόγο και γιατρό άνευ ειδικότητος. Προφανώς σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες. Αν εκεί υπήρχαν θέματα και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μηχανήματα, τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί» ανέφερε ο κ. Πατούλης.

Ερωτηθείς ακολούθως αν το ιατρείο αυτό είχε άδεια για να προβεί στην συγκεκριμένη πράξη- θεραπεία που έκανε χθες στον Γιώργο Μαζωνάκη, απάντησε κατηγορηματικά όχι. «Αν μιλάμε ότι κάνει πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε ένα τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί το εν λόγω μηχάνημα», είπε και πρόσθεσε:

«Προφανώς δεν έχει δηλωθεί, και αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες βράδυ ήταν να συγκροτηθεί επειγόντως επιτροπή η οποία και μετέβη στον χώρο. Δυστυχώς η αστυνομία και σωστά, πιθανόν, έκανε, είχε κλειδώσει γενικότερα όλο τον χώρο. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την Ασφάλεια να μεταβεί σήμερα εκεί επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, (σ.σ. οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο νωρίτερα από την πραγματοποίηση της αυτοψίας στον χώρο) ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε, αλλά και να διαπιστώσουμε και βάσει του φακέλου του ιατρείου, τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί».

Όπως σημείωσε το επίμαχο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχε ούτε το 2013 που έγινε έλεγχος στο ιατρείο, ούτε στον επανέλεγχο που έγινε εκεί το 2025.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ για την πλασμαφαίρεση

Εξηγώντας τι είναι η πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Πατούλης, με την ιατρική του ιδιότητα διευκρίνισε τα εξής: «Είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται με έναν σύνθετο τρόπο και μάλιστα χρειάζεται να υπάρχει κατά την πραγματοποίηση της, team γιατρών αλλά και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται για διάφορες ασθένειες, κυρίως αιματολογικές. Όμως τελευταία στο longevity και γενικότερα στην αντιγήρανση, αλλά και στην αποτοξίνωση, χρησιμοποιείται σε διάφορες κλινικές, στο εξωτερικό κυρίως», επισήμανε αρχικά για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Μιλάμε για καθαρισμό του αίματος από διάφορες τοξίνες, επιβλαβείς πρωτεΐνες, με βαρέα μέταλλα, τα οποία όμως για να μπορέσει να συμβεί αυτό, μέσα από μια εξωσωματική διαδικασία του αίματος, γίνεται διαχωρισμός του πλάσματος από τα έμμορφα συστατικά του αίματος, που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, και το πλάσμα πλέον μέσα σε αυτή την εξωσωματική διαδικασία του μηχανήματος περνάει από άλλο φίλτρο».

Τέλος ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ερωτηθείς για το αν προβλέπεται να κάνει μια τέτοια επέμβαση μία γυναικολόγος, είπε: «Αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στον φάκελο αυτού του ιατρείου είναι παθολόγος, που προφανώς είναι ο σύζυγος, και άνευ ειδικότητος, η σύζυγος. Αυτά μας έχουν δηλώσει, αυτά είναι τα χαρτιά. Προφανώς όμως και γυναικολόγος να ήταν, δεν μπορεί να την κάνει (σ.σ. την επέμβαση), εάν δεν υπάρχει ένα εξειδικευμένο προσωπικό, ένα νοσηλευτικό προσωπικό».