Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον βόρειο δίαυλο της Λευκάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, οι τρεις άνδρες που επέβαιναν στο σκάφος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς κατάφεραν να βγουν μόνοι τους με ασφάλεια στην ακτή.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετέχουν ένα πλωτό του Λιμενικού, ένα αλιευτικό σκάφος, δύο πυροσβεστικά οχήματα από την ξηρά, ενώ στο σημείο σπεύδει και ταχύπλοο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.