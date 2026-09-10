Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον η ιδιωτική ιατρική δομή Stem Cell Clinic, όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ώστε να κάνει πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, ισχυρές δυνάμεις των Αρχών έφτασαν στις εγκαταστάσεις της κλινικής, παρουσία Εισαγγελέα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στον χώρο και να συγκεντρώσουν στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Στην έρευνα συμμετέχουν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ενώ παρόντες είναι και εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι έρευνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Τι ακριβώς συνέβη μέσα στην ιδιωτική δομή;

Ποια ιατρική διαδικασία είχε προηγηθεί;

Ποιοι βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε;

Ποιος είχε την ευθύνη της ιατρικής πράξης;

Και, κυρίως, τηρήθηκαν όλα όσα προβλέπονται σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση;

Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία καλούνται πλέον να δώσουν απαντήσεις οι Αρχές.

Έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα

Την ίδια ώρα, οι έρευνες δεν περιορίζονται στη Stem Cell Clinic.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων.

Πρόκειται για ένα ακόμη κομμάτι του παζλ που επιχειρούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί.

Κάθε εύρημα από την κατοικία, όπως και από την ιδιωτική δομή, θα αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, τα ιατρικά δεδομένα και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρες χρονολόγιο των τελευταίων ωρών του 54χρονου τραγουδιστή.

Παρών στην έρευνα ο ιδιοκτήτης της κλινικής

Στο σημείο της έρευνας βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της Stem Cell Clinic, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Παρούσα ήταν και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, η οποία είναι γυναικολόγος και συνδέεται με τη λειτουργία της κλινικής.

Η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν πρόσβαση στους χώρους και να μπορούν να αναζητήσουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Η έρευνα πραγματοποιείται παρουσία Εισαγγελέα, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι Αρχές την υπόθεση.

Οι καταθέσεις που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Το προηγούμενο βράδυ, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα είχαν προσαχθεί στην Ασφάλεια Αθηνών, όπου κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις για όσα συνέβησαν στην κλινική.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όσα υποστήριξαν ενώπιον των αστυνομικών αποτελούν πλέον αντικείμενο διασταύρωσης.

Οι Αρχές δεν περιορίζονται στις καταθέσεις, αλλά επιχειρούν να τις συγκρίνουν με τα πραγματικά ευρήματα από την έρευνα στον χώρο.

Το κρίσιμο είναι να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε προσώπου που βρισκόταν στην κλινική και ποιος είχε την ευθύνη για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Τι εξετάζουν για τη λειτουργία της δομής

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της λειτουργίας της Stem Cell Clinic.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν ο χώρος διέθετε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και άδειες για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί.

Παράλληλα, ελέγχεται η διαδικασία στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και εάν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Το συγκεκριμένο σκέλος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι απαντήσεις που θα προκύψουν μπορεί να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της έρευνας.

Από την κλινική στο «Ελπίς»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι όταν υπέστη την ανακοπή.

Ακολούθησε κινητοποίηση και η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Ελπίς».

Εκεί οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Πλέον οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από την είσοδό του στη δομή, μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Πόσος χρόνος μεσολάβησε από την κατάρρευση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ;

Ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή;

Ποιες ενέργειες έγιναν στον χώρο;

Ποιοι συμμετείχαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού;

Τα ερωτήματα αυτά αναμένεται να απαντηθούν μέσα από το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώνουν οι Αρχές.

Οι απαντήσεις θα κρίνουν την επόμενη ημέρα

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.

Τα ευρήματα από τη Stem Cell Clinic και την κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, θα μπουν στο ίδιο «κάδρο» με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και τα ιατρικά στοιχεία.

Οι Αρχές αναζητούν την αλήθεια πίσω από τα τελευταία δραματικά λεπτά του 54χρονου τραγουδιστή.

Και το μεγάλο ζητούμενο είναι ένα: να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και εάν από την έρευνα προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, πάντως, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη χωρίς τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και την κρίση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.