Δεκάδες άνθρωποι επισκέπτονταν την Stem Cell Clinic στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αυτό που δεν ήξεραν όμως είναι ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια να προχωράει σε εξειδικευμένες θεραπείες, όπως αυτή της πλασμαφαίρεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Στην Κλινική Βλαστοκυττάρων, που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, συνδυάζουμε την πρωτοποριακή ιατρική επιστήμη με μια εξατομικευμένη, ολιστική προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη», περιγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ιδιωτικής κλινικής.

Ο Ηλίας Θεοδώροπουλος, παρόλο που παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κλινικής, το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατέθεσε στο Α. Τ. Κυψέλης ότι η γυναίκα του διαχειριζόταν το ιατρείο και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή.

«Με επικεφαλής τον Δρ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, η κλινική μας αποτελεί φάρο ελπίδας για όσους αναζητούν προηγμένες θεραπείες στην αναγεννητική ιατρική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της Stem Cell Clinic.

Το εσωτερικό του ιατρείου

Εντός της Κλινικής Stem Cell, διακρίνονται θρησκευτικές εικόνες της Παναγίας και άλλων Αγίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιδιωτικό ιατρείο υπήρχαν μέσα μια πανοπλία σαμουράι και ένα σπαθί, που παραπέμπει σε ιαπωνικό κατάνα.

Βίντεο από το εσωτερικό του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι:

Οι θεραπείες που έκαναν στη κλινική

«Εξερευνήστε το εύρος των υπηρεσιών μας, που επικεντρώνεται στην επαναστατική χρήση των βλαστοκυττάρων CD34+. Κάθε θεραπεία είναι προσαρμοσμένη στο άτομο, εξασφαλίζοντας μια εξατομικευμένη εμπειρία θεραπείας. Μάθετε πώς οι θεραπείες μας βοηθούν στην αναγέννηση των ιστών, στην ενίσχυση της ανοσίας και στη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευεξίας.

Πρωτοποριακή θεραπεία με βλαστοκύτταρα CD34+ Ανακαλύψτε τη μεταμορφωτική δύναμη της θεραπείας με βλαστοκύτταρα CD34+, μιας πρωτοποριακής προσέγγισης για τη θεραπεία μιας σειράς παθήσεων, από στεφανιαία νόσο έως χρόνια τραύματα και από ανοσοανεπάρκεια έως ορθοπεδικές παθήσεις.

Στην Κλινική Βλαστοκυττάρων, χρησιμοποιούμε την υπερσύγχρονη συσκευή Smart M-Cell 2 για να αξιοποιήσουμε τις θεραπευτικές δυνατότητες του ίδιου του σώματος», αναφέρουν για τις θεραπείες που κάνουν στο ιδιωτικό ιατρείο.

Ωστόσο, τόσο ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης τόνισαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

«Λάβετε θεραπεία από την καθοδήγηση ενός καταξιωμένου γιατρού»

Μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα, περιγράφονται τα «πλεονεκτήματα» της συγκεκριμένης κλινικής, τα οποία είναι τα εξής:

Εξειδικευμένη Φροντίδα: Λάβετε θεραπεία υπό την καθοδήγηση ενός καταξιωμένου ιατρού και της ομάδας των ειδικών του.

Καινοτόμες Τεχνικές: Επωφεληθείτε από τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία της αναγεννητικής ιατρικής.

Ολιστική Προσέγγιση: Βιώστε φροντίδα που υπερβαίνει τα συμπτώματα για να αντιμετωπίσει την αιτία των προβλημάτων υγείας.

«Ο οραματιστής της Stem Cell Clinic»

«Γνωρίστε τον οραματιστή πίσω από την κλινική μας, τον Δρ. Ηλία Θεοδωρόπουλο. Με πλούσιο υπόβαθρο στην Παθολογία και την Αιματολογία, ο Δρ. Θεοδωρόπουλος φέρνει τόσο επιστημονική οξυδέρκεια, όσο και μια ολιστική προοπτική στη φροντίδα των ασθενών.

Η πορεία του, από τα αξιόλογα ακαδημαϊκά επιτεύγματα έως τις πρωτοποριακές θεραπείες με βλαστοκύτταρα, καθορίζει το ήθος της κλινικής μας», ως οραματιστής παρουσιάζεται στην επίσημη σελίδα του ιατρείου, ο Ηλία Θεοδωρόπουλος που σήμερα αρνείται όλες τις κατηγορίες σχετικά με την κλινική και με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.