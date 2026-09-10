Έναρξη λειτουργίας Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, με στόχο την ολοκληρωμένη και οργανωμένη αντιμετώπιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη που παρουσιάζουν ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών στα κάτω άκρα ανακοίνωσε το Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Το νέο Ιατρείο θα λειτουργεί με τη συνεργασία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, με Συντονιστή Διευθυντή τον Θεοφάνη Θ. Παπά, MD, PhD, MSc, MA, και της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, με Συντονίστρια Διευθύντρια την Ανδρομάχη Βρυωνίδου-Μπομποτά.

Το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού θα λειτουργεί: κάθε δεύτερη και τέταρτη Πέμπτη του μήνα,

από τις 10:00 έως τις 12:00, στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 6 ασθενών ανά συνεδρία.

Ο συγκεκριμένος αριθμός ασθενών ανά συνεδρία επιτρέπει την παροχή επαρκούς χρόνου για την κλινική αξιολόγηση και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν το ραντεβού τους μέσω της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου στο 1566.

Η διεπιστημονική συνεργασία των δύο Κλινικών αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση, την οργανωμένη κλινική αξιολόγηση και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων του διαβητικού ποδιού.

«Στο διαβητικό πόδι, η έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων και η σωστή αξιολόγηση της αγγειακής κατάστασης του ασθενούς έχουν καθοριστική σημασία. Με τη λειτουργία του νέου Ιατρείου επιδιώκουμε κάθε περιστατικό να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, οργανωμένα και εξατομικευμένα, μέσα από τη στενή συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων, με βασικό στόχο την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του άκρου», επεσήμανε ο κος Θεοφάνης Θ. Παπάς, MD, PhD, MSc, MA, Συντονιστής Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής.

«Η πρόληψη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης φροντίδας των ανθρώπων με σακχαρώδη διαβήτη. Η συστηματική παρακολούθηση και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον περιορισμό των επιπλοκών. Η συνεργασία Ενδοκρινολογίας και Αγγειοχειρουργικής δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο φροντίδας, με επίκεντρο τις ανάγκες του κάθε ασθενούς και την προστασία της ποιότητας ζωής του» τόνισε η κα Ανδρομάχη Βρυωνίδου-Μπομποτά, Συντονίστρια Διευθύντρια της Ενδοκρινολογικής Κλινικής.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση των επιπλοκών, στην εκτίμηση της αγγειακής επάρκειας των κάτω άκρων, καθώς και στη διάγνωση και αντιμετώπιση διαβητικών ελκών, λοιμώξεων και άλλων καταστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία και τη λειτουργικότητα του άκρου.

Η λειτουργία του Ιατρείου εντάσσεται στην προσπάθεια του Νοσοκομείου για την ενίσχυση της πρόληψης και της εξειδικευμένης φροντίδας των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, με στόχο τη μείωση του κινδύνου σοβαρών επιπλοκών, νοσηλείας και ακρωτηριασμού και τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζει να ενισχύει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και να αναπτύσσει δομές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.