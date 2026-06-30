Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου η εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Αποστόλους. Αυτή είναι η έννοια της λέξης «Σύναξη» στην εκκλησιαστική ορολογία.

Απόστολος στην αρχαία ελληνική γραμματεία ήταν ο απεσταλμένος για την εκπλήρωση συγκεκριμένης αποστολής, ο αγγελιοφόρος. Στην Καινή Διαθήκη, Απόστολοι λέγονται οι 12 μαθητές του Χριστού, οι οποίοι εκλέχτηκαν από τον Κύριο, παρακολούθησαν τη δημόσια δράση του κι έλαβαν την εντολή να κηρύξουν και να διαδώσουν τη νέα θρησκεία («Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. κη᾿, 19).

Οι αρχικοί 12 Απόστολοι ήταν οι:

Πέτρος († 29 Ιουνίου)

Ανδρέας († 30 Νοεμβρίου)

Ιάκωβος του Ζεβεδαίου († 30 Απριλίου)

Ιάκωβος του Αλφαίου († 9 Οκτωβρίου)

Ευαγγελιστής Ιωάννης († 26 Σεπτεμβρίου)

Φίλιππος († 14 Νοεμβρίου)

Βαρθολομαίος († 11 Ιουνίου)

Θωμάς († 6 Οκτωβρίου)

Ευαγγελιστής Ματθαίος († 16 Νοεμβρίου)

Ιούδας ή Θαδδαίος († 19 Ιουνίου)

Ιούδας ο Ισκαριώτης

Σίμων ο Ζηλωτής († 10 Μαΐου)

Μετά την προδοσία του Ιούδα του Ισκαριώτη και την αυτοκτονία του, τη δωδεκάδα των Αποστόλων συμπλήρωσε ο Ματθίας († 9 Αυγούστου).

Το έργο των 12 Αποστόλων μετά την Ανάληψη του Χριστού εξιστορείται στο πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης «Πράξεις των Αποστόλων».

Ο αριθμός 12 των Αποστόλων δεν είναι τυχαίος. Όπως οι δώδεκα υιοί του Ιακώβ, οι δώδεκα Πατριάρχες, θεωρούνται οι αρχηγοί των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, δηλαδή όλου του Ιουδαϊσμού, έτσι και οι Δώδεκα αυτοί πρώτοι Μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμού.

Απολυτίκιο

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.