Η Ελληνική Αστυνομία αντιδρά στις δηλώσεις που κάνει ο Σταύρος Μπαλάσκας για υποθέσεις που την αφορούν από πάνελ σε πάνελ.

Στελέχη του Σώματος θεωρούν ότι τα λόγια του προκαλούν και έχουν ξεφύγει από τα επιτρεπτά όρια.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, οι οποίοι χειρίστηκαν την εξαφάνιση και δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του, καθώς ο κ. Μπαλασκάς είχε κάνει λόγο για «γκάφα της αστυνομίας που έχασε τον δράστη», ενώ ο 43χρονος Σκοπιανός που σκότωσε την άτυχη γυναίκα βρισκόταν υπό παρακολούθηση και συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη δήλωση.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό που προκαλεί τις αντιδράσεις των Αρχών.

Σημειώνεται πως το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. διαβίβασε στο ΕΣΡ βιντεοληπτικό υλικό από δηλώσεις που είχε κάνει για τις γυναικοκτονίες στο Αίγιο και στη Δράμα. Οι αστυνομικές Αρχές ζητούν από το ΕΣΡ να αξιολογήσει τα βίντεο και να πράξει αναλόγως.

Το ΕΣΡ έχει στην κατοχή του το υλικό από δύο εκπομπές της τηλεόρασης για τη γυναικοκτονία στη Δράμα και εξετάζει αν προκύπτουν παραπτώματα σε σχέση με την προβολή γραφικών που αναπαριστούσαν τον τόπο του εγκλήματος.